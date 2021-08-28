İrfan Buz: 'Akıllı oynadık, 3 puan aldık'

üper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gaziantep'i 2-0 yenen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, geçen hafta Göztepe karşılaşmasında kazanılan 3 puandan sonra Gaziantep mücadelesinden de galibiyetle ayrıldıklarını ifade etti.



Çok ciddi, zorlu ve önemli bir müsabakayı kazandıklarını belirten Buz, şunları kaydetti:



"Özellikle geçen hafta alınan 3 puanın üzerine burada 3 puan almanın çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Futbolcularımız bu hafta içerisinde yaptığımız çalışmaları harfiyen yerine getirdi, çok akıllı bir oyunla 2-0 kazandık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Tebrik ediyorum takımımı, gerçekten her şeyini ortaya koydu. Taktiksel olarak da harfiyen her şeyi yerine getirdiler. Takımı tebrik ediyorum. 6 puan bizim için çok önemli. Milli maç arasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyun içerisinde eksiklerimiz yok mu, var tabii. Çalışmamız, daha iyi olmamız gerekiyor ancak bugünkü performans, özellikle mücadele anlamında çok iyiydi. Çok önemli, 2-0 net bir galibiyet aldık."



İrfan Buz, karşılaşma sırasında sakatlanan Benjamin Tetteh'in durumuna ilişkin soruya, "Arka adalesinde batma oldu, üzüldük. Önümüze bakacağız. 1-2 gün içinde kanaması durduktan sonra MR'ına bakacağız. İnşallah çok fazla bir şeyi yoktur ama en az 3-4 hafta olmayacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli ancak şunu da söylemem gerekiyor. Takım da çok önemli, takım olmak da çok önemli. Tetteh de onun çok önemli bir parçası. Önümüzdeki süreçte çalışarak bunu atlamamız gerekiyor. İnşallah fazla bir şeyi de yoktur." yanıtını verdi.



