İrfan Buz: "5-1'lik skor bizi fazlasıyla üzdü"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Buz: '5-1'lik skor bizi fazlasıyla üzdü'
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16 Ağustos 2021 21:51
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor'a 5-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili açıklama yapan İrfan Buz "Çok üzgünüz, 5-1 net bir mağlubiyet aldık. Çok hazır bir Trabzonspor vardı. İki kişi arasından kafayı vurdu oyuncumuz, topu kaybedip yine gol yiyoruz, bireysel hatalar çok fazlaydı. 3-1'e Adem ile geldik, sonra boş bir pozisyon vardı, 3-2 de olabilirdi. Futbolcularımız mücadele etti, 2. golü bulmak ve ortak olmak istedik ancak bireysel hatalar var, iyi oynamadık." dedi.

İrfan Buz ayrıca "Eksiklerimizi gördük. Oynayanlar, girenler çok genç çocuklar. 3 arkadaşımız 19 yaş altındaydı. Eksiklerimizi gidermek zorundayız, yönetimimiz de çalışıyor, transferleri bekliyoruz. Bugün bireysel hataları çok fazla yapan bir Malatyaspor vardı." açıklamasını yaptı.


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