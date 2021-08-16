Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor'a 5-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyetle ilgili açıklama yapan İrfan Buz "Çok üzgünüz, 5-1 net bir mağlubiyet aldık. Çok hazır bir Trabzonspor vardı. İki kişi arasından kafayı vurdu oyuncumuz, topu kaybedip yine gol yiyoruz, bireysel hatalar çok fazlaydı. 3-1'e Adem ile geldik, sonra boş bir pozisyon vardı, 3-2 de olabilirdi. Futbolcularımız mücadele etti, 2. golü bulmak ve ortak olmak istedik ancak bireysel hatalar var, iyi oynamadık." dedi.
İrfan Buz ayrıca "Eksiklerimizi gördük. Oynayanlar, girenler çok genç çocuklar. 3 arkadaşımız 19 yaş altındaydı. Eksiklerimizi gidermek zorundayız, yönetimimiz de çalışıyor, transferleri bekliyoruz. Bugün bireysel hataları çok fazla yapan bir Malatyaspor vardı." açıklamasını yaptı.
Mağlubiyetle ilgili açıklama yapan İrfan Buz "Çok üzgünüz, 5-1 net bir mağlubiyet aldık. Çok hazır bir Trabzonspor vardı. İki kişi arasından kafayı vurdu oyuncumuz, topu kaybedip yine gol yiyoruz, bireysel hatalar çok fazlaydı. 3-1'e Adem ile geldik, sonra boş bir pozisyon vardı, 3-2 de olabilirdi. Futbolcularımız mücadele etti, 2. golü bulmak ve ortak olmak istedik ancak bireysel hatalar var, iyi oynamadık." dedi.
İrfan Buz ayrıca "Eksiklerimizi gördük. Oynayanlar, girenler çok genç çocuklar. 3 arkadaşımız 19 yaş altındaydı. Eksiklerimizi gidermek zorundayız, yönetimimiz de çalışıyor, transferleri bekliyoruz. Bugün bireysel hataları çok fazla yapan bir Malatyaspor vardı." açıklamasını yaptı.