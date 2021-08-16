Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor'a 5-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetle ilgili açıklama yapan İrfan Buz "Çok üzgünüz, 5-1 net bir mağlubiyet aldık. Çok hazır bir Trabzonspor vardı. İki kişi arasından kafayı vurdu oyuncumuz, topu kaybedip yine gol yiyoruz, bireysel hatalar çok fazlaydı. 3-1'e Adem ile geldik, sonra boş bir pozisyon vardı, 3-2 de olabilirdi. Futbolcularımız mücadele etti, 2. golü bulmak ve ortak olmak istedik ancak bireysel hatalar var, iyi oynamadık." dedi.



İrfan Buz ayrıca "Eksiklerimizi gördük. Oynayanlar, girenler çok genç çocuklar. 3 arkadaşımız 19 yaş altındaydı. Eksiklerimizi gidermek zorundayız, yönetimimiz de çalışıyor, transferleri bekliyoruz. Bugün bireysel hataları çok fazla yapan bir Malatyaspor vardı." açıklamasını yaptı.



