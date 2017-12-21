İrfan Aktar'dan ''kayyum'' açıklaması

7 bin 566 üye oy kullanacak

Galatasaray camiasında yenik teknik direktör merak edilirken, bir yandan da gözler yapılacak seçime çevrildi. Galatasaray Divan Başkanı İrfan Aktar, önemli açıklamalar yaptı.İrfan Aktar, yeni seçilecek yönetimin görev süresi için, "Tüzük'te madde açık: Yönetimlerin görev süresi üç yıldır. 20 Ocak 2018'de seçilecek yönetim 20 Ocak 2021'e kadar görevde kalır. Üç buçuk yıl görev süresi olmaz'' ifadesini kullandı.Sportif A.Ş.'nin beş yıl üst üste zarar etmesi ve kayyum atanması ihtimali ile ilgili sorulara "Ayaklarını denk alsınlar, Galatasaray Kulübü'nü zarara uğratmasınlar!" cevabını verdi.Sarı-kırmızılı camia olağanüstü seçim ortamına girerken kimlerin oy kullanabileceği konusu da açıklık kazandı. Buna göre seçimin erkene alınması ile birlikte 27 Şubat 2017 tarihine kadar aidat yatırmamış üyelerin oy kullanamayacağı belirlendi. Buna göre 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü seçimde 7 bin 566 üyenin oy kullanabilme hakkı bulunuyor.