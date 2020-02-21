İrfan Aktar: 'Terim sıradan birisi değil'

"FATİH TERİM SIRADAN BİRİ DEĞİL"

Galatasaray Kulübü eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar, Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamada bulundu.Eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar, derbide dostluk, kardeşlik ve spor ahlakının ön planda olmasını dileyerek, "Fenerbahçe ile 400'e yakın derbi oynadık. Bu da o standart derbilerden biri. Her derbinin puan durumu ve takımın durumuna göre kendine has özelliği var. Biz, derbinin dostluk, kardeşlik, spor ahlakı içinde geçmesini istiyoruz. Gerisi çok önemli değil. Berabere kalabilirsiniz veya yenilebilirsiniz. Bunlar dünyanın sonu değil. 400'e yakın karşılaşmışız." ifadelerini kullandı.Aktar, Galatasaray'ın son dönemde yükselen bir performansının olduğuna değinerek, "Kulübümüzün divan kurulu üyesi, 8 şampiyonluğumuzda takımın başındaydı. Onun taktikleri ışığında iyi bir maç olacağını tahmin ediyorum." şeklinde görüş belirtti.