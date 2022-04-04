İrfan'a topu vermedi, kramponu kaptı!

İrfan Can Kahveci'nin gol sonrası sopu istediği sırada meşin yuvarlağı arkasına saklayan çocuğa Kayserispor taraftarları jest yaptı

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İrfan'a topu vermedi, kramponu kaptı!
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04 Nisan 2022 10:01
Fenerbahçe'nin önceki gün Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin 2. golünü atan İrfan Can Kahveci, hamile olan eşine golünü armağan etmek istemişti. Ancak top toplayıcı çocuk, meşin yuvarlağı İrfan Can'a vermemişti.

Kayserisporlu taraftarlar, bu hareketinden dolayı sarı-kırmızılılıarın altyapısında oynayan bu çocuğa krampon hediye etti. Bu olay sosyal medyada çok konuşuldu. 
 
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