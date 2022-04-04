İrfan'a topu vermedi, kramponu kaptı!

Fenerbahçe'nin önceki gün Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin 2. golünü atan İrfan Can Kahveci, hamile olan eşine golünü armağan etmek istemişti. Ancak

top toplayıcı

çocuk, meşin yuvarlağı

İrfan Can'a vermemişti.





Kayserisporlu taraftarlar, bu hareketinden dolayı sarı-kırmızılılıarın altyapısında oynayan bu çocuğa krampon hediye etti. Bu olay sosyal medyada çok konuşuldu.