İrem Sak'ın hayranı olduğu ünlü kim

Salgın nedeniyle takipçileriyle sosyal medya üzerinden sohbet eden oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında Mustafa Sandal ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. İrem Sak hayran olduğu ünlüyü açıklamış oldu.

17 Nisan 2020 15:09
İrem Sak'ın hayranı olduğu ünlü kim
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu İrem Sak, birkaç gün önce yaptığı canlı yayında anılarını takipçileriyle paylaştı.
Koyu bir Mustafa Sandal hayranı olduğunu söyleyen Sak, Sandal'ın adını yazdığı günlüğünü ve kasetlerini hala sakladığını açıkladı.

"ONUNLA BİR SKEÇ ÇEKİMİ SIRASINDA TANIŞTIM"

Oyuncu, o dönemlerden bahsederken yıllar sonra şarkıcı ile tanıştığını söyleyerek, "Onunla bir skeç çekimi sırasında tanıştım. Rol gereği kostüm giymiştim, kafamda da armutlardan yapılmış bir şapka vardı. O armutlar olmasaydı iyiydi" dedi.

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İrem Sak kimdir, kaç yaşındadır?

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.

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