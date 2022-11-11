İrem Oluk'tan bronz madalya

İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Oluk, C4 kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda C4 kategorisinde mücadeleler yapıldı.
Milli sporcu İrem Oluk, bronz madalya elde etti.
İrem Oluk'la gelen madalya, Türkiye'nin farklı kategorilerde elde ettiği dördüncü bronz oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda C4 kategorisinde mücadeleler yapıldı.
Milli sporcu İrem Oluk, bronz madalya elde etti.
İrem Oluk'la gelen madalya, Türkiye'nin farklı kategorilerde elde ettiği dördüncü bronz oldu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ