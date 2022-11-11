İrem Oluk'tan bronz madalya

Milli sporcu İrem Oluk, Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrem Oluk'tan bronz madalya
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11 Kasım 2022 01:31
İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Oluk, C4 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda C4 kategorisinde mücadeleler yapıldı.

Milli sporcu İrem Oluk, bronz madalya elde etti.

İrem Oluk'la gelen madalya, Türkiye'nin farklı kategorilerde elde ettiği dördüncü bronz oldu.

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