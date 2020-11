İrem Karamete, Tokyo hedefine 'dünyanın en iyi eskrimcileriyle' İtalya'da hazırlanıyor

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli eskrimci İrem Karamete, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için dünyanın en iyi eskrimcileriyle çalışmalarını İtalya'da sürdürdüğünü söyledi.



Flöre branşında olimpik unvan sahibi İrem Karamete, Rio Olimpiyatları ile 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Rio Olimpiyatları'nın kendisi için "mükemmel bir tecrübe" olduğunu aktaran 27 yaşındaki sporcu, "Dünyanın en iyi sporcuları ile bir arada olmak bana inanılmaz bir tecrübe yaşattı. Ben çalışmalarıma durmadan devam ediyorum ve nisan ayında olimpiyat seçmem var gibi hazırlıklarımı sürdürüyorum. Dünyanın en iyi eskrimcileriyle çalışıyorum. Ülkemi bir kez daha olimpiyatlarda temsil edeceğime tüm kalbimle inanıyorum. Şu an 'Rio öncesi ve sonrası İrem' olmak üzere iki farklı eskrim ortaya çıkardığımı biliyorum." diye konuştu.



Frascati kentinde antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getiren İrem Karamete, "Burada her antrenman benim için küçük bir dünya kupasına katılmış kadar yoğun şekilde geçiyor." ifadesini kullandı.



Antrenman maçlarında "kıyasıya rekabet" yaşandığını vurgulayan milli eskrimci, şöyle devam etti:



"Haftanın 5 günü kondisyonerimle fiziksel antrenmanlarımı yapıyorum. Antrenmanlarım genellikle 30-40 dakikalık ısınma ile başlıyor. Isınma benim için antrenmanın en önemli noktalarından biri. Çoğu mental çalışmamı ısınma sürecinde tamamlıyorum. Her gün 30 dakika özel ders alıyorum. Ders almak beni maç yapmaya çok iyi hazırlıyor. Dersin temposu bazen çok yorucu olabiliyor. Fakat bazen bu yorgunluk bana çok iyi maçlar çıkarttırabiliyor. Antrenman sonrası iyi bir soğuma yapıyor ve genelde yaptığım hataları not alıyorum ve ertesi gün o hataları minimuma indirmeye özen gösteriyorum."



- Antrenman maçlarındaki gelgitleri...



Eskiden antrenman maçlarında "gelgitler" yaşadığını ancak yaptığı çalışmalar sonucunda bu durumun azaldığını aktaran İrem Karamete, "Bunun için de özel mental çalışma yapıyorum." diye konuştu.



Kötü geçen antrenman maçlarını evde yeniden hayal ettiğini kaydeden İrem Karamete, "O an ikinci bir şansım olsaydı, nasıl oynasaydım da iyi bir performans sergilerdim diye odaklanıyorum ve kendimi ertesi güne hazırlıyorum. Bu çalışmanın oldukça yararını gördüğümü söyleyebilirim. Bu anlamda performansımı artırmaya çalışıyorum. Bir yandan da İtalyanca öğreniyorum ve yeni bir dil öğrenmek zihinsel açıdan beni aktif tutuyor." ifadelerini kullandı.



- "Süreci pozitife çevirmek adına elimden geleni yaptım"



Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yoğun tempoda hazırlanırken yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin tüm sporcular gibi kendisini de çok etkilediğini belirten İrem Karamete, "Bu süreci pozitife çevirmek adına elimden geleni yaptım." değerlendirmesinde bulundu.



Zorlu sürecin en kısa sürede atlatılmasını dileyen İrem Karamete, "İnanıyorum ki bizi zorlayan bu dönemi de atlatıp eski yaşantımıza dönebileceğiz. Yaşananlar beni durdurmuyor, aksine nisan ayında olimpiyat seçmem var gibi hazırlıklarımı hız kesmeden sürdürüyorum." şeklinde konuştu.



ABD'de okurken olimpiyat şampiyonu İtalyan eskrimci Andrea Baldini ile çalışmalara başladığını belirten İrem Karamete, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kendisi aynı zamanda eşim. Şu anda Tokyo Olimpiyatları'na birlikte hazırlanıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir sporcu. Bu kadar büyük bir sporcunun tecrübelerinden yararlanabilmek gerçekten benim için inanılmaz bir onur. Onunla eskrim temelinde bambaşka pencerelerden olayları analiz etmeyi öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum."