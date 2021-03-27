İrem Karamete, Katar'daki Grand Prix'te ana tabloya çıktı

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'daki Grand Prix'te ana tabloya yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrem Karamete, Katar'daki Grand Prix'te ana tabloya çıktı
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27 Mart 2021 18:11
Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'da 2021 Doha Eskrim Grand Prix'de flöre branşında eleme turlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da iki gündür devam eden organizasyonda piste çıkan milli eskrimci İrem Karamete, eleme turlarını başarıyla tamamladı. Ana tabloya yükselen ay-yıldızlı sporcu, tablo-64'te yarın TSİ 10.30'da Fransız sporcu Eva Lacheray ile karşılaşacak.

Aynı zamanda, Doha'da piste çıkan milli flöreci Martino Minuto organizasyona 80. sıradan veda ederken, Alisa İsbir ise 112. sıranın sahibi oldu.

50 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı Grand Prix, yarın oynanacak bireysel final karşılaşmalarının ardından sona erecek.



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