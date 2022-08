İranlılar 'Trial' branşının başlamasına destek verecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile anlaşan İranlı motosiklet sporcuları Koorosh Ghorbani ve Negin Ghaderi, trial branşında Türk sporcuların uluslararası seviyede yetişmesi için akademik çalışmalara başladı.



İranlı motosiklet sporcuları Koorosh Ghorbani ve Negin Ghaderi, Türkiye'de profesyonel anlamda yapılmayan "trial" branşı için TMF öncülüğünde yapacakları çalışmayı AA muhabirine anlattı.



Koorosh Ghorbani ve Negin Ghaderi, açıklama öncesinde trial motorlarıyla bir gösteri de sundu.



Tecrübeli sporcu Koorosh Ghorbani, "Öncelikle Türkiye Motosiklet Federasyonuna bize güvendiği ve davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Dünya standartlarında trial branşının Türkiye'de yapılması için çalışmalara başladık. Tabii dünyada bazı ülkeler yıllardır bu spora çalıştıkları için İspanya ve İngiltere gibi, bu branşta öne çıkıyor. Türkiye'de trialde başarılı olmuş ülkelerin metotlarını aynı şekilde uygulayarak başarılı olacağız." diye konuştu.



Türkiye'nin Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde motokros branşında uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yaptığı, bunun gibi trial branşında da büyük organizasyonların nasıl hedeflendiğinin sorulması üzerine de Ghorbani, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'de motokros ve enduro branşında çok ciddi yarışlar gördük. Türkiye motosiklet sporunu çok ciddi takip ediyor, Türk sporcular büyük başarılar kazanıyor. O yüzden diyoruz ki trial branşı da burada yapılsın. Türkiye Motosiklet Federasyonu çok güzel yatırımlar yapmış. Türkiye'de her motosiklet branşı için şampiyon pilotlar var, sadece trial eksikti, o yüzden bu eksikliği doldurmak istedik. Bu noktada nasıl yardım gerekiyorsa yapmaya hazırım. Türkiye'nin Asya ülkelerinde çok iyi bir potansiyeli var. Süper bir federasyonu var biz onların çalışmasına güveniyoruz ve biliyoruz ki başarı da gelecek. Biz de motokros gibi önce Türkiye'deki yarışlarda daha sonra dünyadaki yarışlarda dereceye girmek istiyoruz."



"Toprak Razgatlıoğlu'nu biz de yakından takip ediyoruz"



Ghorbani, "Hedefimiz Türkiye'nin ilk trial pilotlarını sonra da dünyada yarışan Türk trial pilotlarını yetiştirmek. Sonra da bu branşla daha iyi organizasyonlarda podyumlar almak." diye konuştu.



Dünya Süperbike'ın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ve diğer motosikletçileri nasıl takip ettiklerine dair soruya da Ghorbani, "Motosiklet yarışlarını seven ve takip eden birisinin Toprak Razgatlıoğlu'nun adını duymaması imkansızdır. Evet biz de yakından takip ediyoruz, Toprak'ın yarışlarını izliyoruz. Bizim için de bir onurdur çünkü Avrupa'da daha çok Avrupalı şampiyonlar var, Asya'dan Toprak gibi bir şampiyonumuz olduğu için biz de gurur duyuyoruz. Bu herkes için de ayrı motivasyon kaynağıdır. Toprak şunu ispatlıyor, çalışan başarılı olabiliyor." yanıtını verdi.



"Trial branşında da Toprak gibi şampiyonlar çıkarabilecek miyiz" sorusu üzerine de Ghorbani, şöyle konuştu:



"Kesinlikle olabilir, ancak Toprak da bir günde dünya şampiyonu olmadı, çok uzun bir süredir çalışıyor, pratik yapıyor. TMF bünyesinde yıllardır çalışıyor. Başarı bir kişilik başarı değildir, başarı bir takım oyunudur ama Toprak da çok büyük iş çıkartıyor. Biz de trial için TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ile iyi bir toplantı yaptık. 10 yıllık bir plan yapıyoruz, bu 10 yıl için de çocukların eğitiminden başlayarak akademik bir şekilde onlarca Toprak, bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Küçük yaşta bu branşa başlamak da çok önemlidir. Türkiye'de trialin çok popüler ve sevilen bir spor olması için her şeyi yapacağız, akademisine de başladık. Trial motosikletleri diğer büyük ve ağır motosikletlere karşı daha az tehlikelidir. Ayrıca izleyiciler için de gösteri oranı yüksektir."



Negin Ghaderi: "Çok heyecanlıyım kadınlar için"



Trial branşının başarılı kadın sporcusu Negin Ghaderi de, "Türk kadın sporcularının nasıl yarışabileceğine ilişkin, "Kadın sporcularımız için de büyük planlarımız var, ben çok heyecanlıyım kadınlar için. Daha çok kadınların gelmesini ve beraber pratik yapmayı istiyorum. Kadın erkek fark etmez herkes her işte başarılı olabilir, sadece ilgi alaka ve istemek lazım. Bence trial daha kolay olduğu için kadınlar için başlamak daha kolay, dünyada motosiklet sporuna herkes ilk trial ile başlıyor. Daha az tehlikelidir ve normalde de kadınlar çok seviyor." diye konuştu.



Negin Ghaderi, "Türkiye'ye gelmeden önce motosiklet yarışlarında bu kadar profesyonel sporcular olduğunu tahmin etmiyorduk, çok iyi yarışçılar var. Komşu memleketlere göre Türkiye bu sporda çok başarılıdır." dedi.



Trial nedir, nasıl uygulanır



Trial, oturağı olmayan özel ve hafif motosikletlerle gösteri amaçlı yükseğe tırmanma, yüksekten atlama, arazide kayalar üzerine zıplama, inme gibi hareketlerle yapılan bir branş. Sporcuların puanlaması ise yaptıkları hareketlerin zorluğuna ve süresine göre belirleniyor.



Pist yarışı motosikletlerine göre maliyeti daha uygun olan trial motosikletleri, yarışçıların ayakta durması için tasarlanmış, ayrıca motokros veya enduro motosikletine nazaran kısa bir süspansiyonu bulunuyor.



Trial branşı, ince gaz, denge ve kontrol gerektirdiğinden diğer motosiklet sporcuları tarafından da eğitim amaçlı kullanılıyor.









