İranlı milli futbolcu tutuklandı

İran Milli Takımı'nın eski oyuncularından Voria Ghafouri, ülkesinde hükümet aleyhine propaganda yapmak suçuyla tutuklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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İranlı milli futbolcu tutuklandı
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25 Kasım 2022 15:59
İran Milli Takımı, Katar'da Dünya Kupası mücadelesi verirken ülkedeki karışıklıklar devam ediyor.

Son olarak Dünya Kupası kadrosuna alınmaması eleştirilen Voria Ghafouri, ülkesi İran'da hükümet aleyhine propaganda yapmak ve ülkenin milli futbol takımına hakaret suçlamaları ile tutuklandı.

Voria Ghafouri, İran'daki protestolarda öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünden ötürü İran Hükümeti'ne eleştirilerde bulunmuştu. Ghafouri'nin mevcut kulübü Khuzestan Foolad'ın başkanı Hamidreza Garshasbi, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

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