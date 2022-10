İranlı Messi: 'Katar'da iz bırakmak istiyorum'

İran'ın büyük yıldızı Serdar Azmoun, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.



'İranlı Messi' olarak bilinen Azmoun, ülkesi adına attığı 30 maç 23 golle tarihe geçti. 2018 Dünya Kupası'nda rakiplerinin kalitesi nedeniyle umduğu şekilde bir turnuva geçiremeyen Serdar Azmoun artık 27 yaşında ve Katar'da dünya futboluna bir iz bırakmayı ümit ediyor.



İşte Azmoun'un sözleri:



"Biz burada bir aileyiz. Milli takıma katıldığımda ülkem için her zaman elimden gelenin en iyisini yapar ve mümkün olan en iyi sonuçları almaya çalışırım. Tüm takım arkadaşlarım da aynı düşüncede ve taraftarlarımızı sevindirmek için oynuyoruz."



"İRAN FUTBOL DELİSİ BİR ÜLKE"



"İran için oynamak, her şey demek, kelimeler ile tarifi yok Ülkemin renklerini giydiğimde, bunun getirdiği sorumluluğu biliyorum. Taraftarları mutlu etmek için sahada benden ne istendiğini biliyorum.



Futbol delisi bir ülkeden gelen 24 ya da 25 şanslı oyuncuyuz ve taraftarlar bizi yüreklerinin derinliklerinden seviyor. Bu bize Dünya Kupası için inanç ve motivasyon veriyor."



"BASKIDAN ETKİLENMEM"



"Baskı, benim işimin bir parçası. Taraftarlar gol atmamı istiyor ve bunu tamamen anlıyorum. Oyunumu en ufak bir şekilde etkilemiyor ve herhangi bir baskı hissetmiyorum. İyi bir zihin yapım var ve bu şeylerden etkilenmiyorum. Bir oyuncu olarak amacım, gol atıp atmadığıma bakılmaksızın mümkün olan her yerde takıma yardımcı olmaktır. Rusya'da gol atamadığımı biliyorum ama takıma yardımcı olan bir penaltı kazandım."



"GRUBUMUZ ÇOK ZOR!"



"Katar'daki her maç zor olacak. Grubumuz ABD, Galler ve ingiltere şeklinde üç güçlü takımdan oluşmakta. Tüm takımların harika oyuncuları olduğunu biliyoruz, özellikle İngiltere'nin. İşimiz kolay olmayacak ama umarım onları yenebiliriz. Yeteneğimize inanıyoruz ve yetenekli oyuncularımız da var.



ABD çok iyi bir takım ve Bundesliga'dan birkaç oyuncusunu şahsen tanıyorum. Kesinlikle kaliteleri var ama bence bu zor bir maç olmayacak. Umarım her iki takım da iyi oynar. Galler sadece Bale'den oluşan tek kişilik bir takım değil.



Ancak İran'ın da yıldız kalitesi var ve çoğumuz son Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Messi gibilere karşı oynadık. Süper yıldızlarla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz ve yeteneklerimize inanıyoruz."