İran'dan Beşiktaş için anlaştı iddiası!

Fabri'yi Fulham'a gönderen ve kalesinde Tolga'ya alternatif arayan Beşiktaş için İran'dan kaleci iddiası geldi.
İran gazetesi Tehran Times'ın haberine göre Siyah-beyazlılar, İran'lı kaleci ile anlaştı.
İran'ın Persopolis takımında forma giyen 25 yaşındaki kaleci, 2018 FIFA Dünya Kupası'dan İran milli takımı kadrosundaydı.
Beiranvad, geçtiğimiz sezon Persopolis forması ile 39 karşılaşmada boy göstermişti.
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İran gazetesi Tehran Times'ın haberine göre Siyah-beyazlılar, İran'lı kaleci ile anlaştı.
İran'ın Persopolis takımında forma giyen 25 yaşındaki kaleci, 2018 FIFA Dünya Kupası'dan İran milli takımı kadrosundaydı.
Beiranvad, geçtiğimiz sezon Persopolis forması ile 39 karşılaşmada boy göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın