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İran'dan Beşiktaş için anlaştı iddiası!

Uzun süredir kaleci arayışlarına devam eden Beşiktaş için İran medyasından flaş bir iddia geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İran'dan Beşiktaş için anlaştı iddiası!
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05 Ağustos 2018 21:22
Fabri'yi Fulham'a gönderen ve kalesinde Tolga'ya alternatif arayan Beşiktaş için İran'dan kaleci iddiası geldi. 

İran gazetesi Tehran Times'ın haberine göre Siyah-beyazlılar, İran'lı kaleci ile anlaştı. 

İran'ın Persopolis takımında forma giyen 25 yaşındaki kaleci, 2018 FIFA Dünya Kupası'dan İran milli takımı kadrosundaydı.

Beiranvad, geçtiğimiz sezon Persopolis forması ile 39 karşılaşmada boy göstermişti.

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