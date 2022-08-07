İran rakibine 43 gol attı

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Kadınlar Hentbol B Grubu ilk müsabakaları oynandı. İran rakibi karşısında ezici bir üstünlükle kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İran rakibine 43 gol attı
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07 Ağustos 2022 22:04
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Kadınlar Hentbol B Grubu ilk müsabakaları oynandı. İran ve Azerbaycan rakipleri karşısında zorlanmadan kazandı.

İRAN RAKİBİNE 43 GOL ATTI

B Grubu'nda yer alan İran ve Afganistan, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda karşılaştı. İran, rakibini 43-6 mağlup etti.

AZERBAYCAN 10-0 KAZANDI

Grupta bugün oynanan diğer karşılaşmada ise Azerbaycan, Kamerun'u 10-0 yendi. Grubun ikinci maçları 9 Ağustos'ta Azerbaycan ile İran ve Afganistan ile Kamerun arasında oynanacak.

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