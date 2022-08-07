Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Kadınlar Hentbol B Grubu ilk müsabakaları oynandı. İran ve Azerbaycan rakipleri karşısında zorlanmadan kazandı.



İRAN RAKİBİNE 43 GOL ATTI



B Grubu'nda yer alan İran ve Afganistan, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda karşılaştı. İran, rakibini 43-6 mağlup etti.



AZERBAYCAN 10-0 KAZANDI



Grupta bugün oynanan diğer karşılaşmada ise Azerbaycan, Kamerun'u 10-0 yendi. Grubun ikinci maçları 9 Ağustos'ta Azerbaycan ile İran ve Afganistan ile Kamerun arasında oynanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ