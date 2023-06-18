İran'dan Ersun Yanal'a resmi teklif

İran'ın köklü kulüplerinden İstiklal, deneyimli teknik adam Ersun Yanal'ı takımın başına getirmek istiyor.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İran'dan Ersun Yanal'a resmi teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2023 19:20
İran Pro Ligi'nde şampiyonluğu Persepolis'e kaptıran ve sezonu 3. sırada tamamlayan İstiklal, tekrar şampiyon olmak için takımın başına ismi bilinen bir teknik adam getirmek istiyor. İran ekibinin kulüpte görmek istediği en önemli isim ise Ersun Yanal.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Türkiye'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam İran'da da tanınıyor. İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal'a resmi teklifini, zoom üzerinden yaptıkları konuşmayla bizzat iletti. Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, düşünmek için süre istedi.

Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırdı.

Kariyerinde birçok genç oyuncuyu parlatarak Türk futboluna kazandıran tecrübeli teknik adam, son olarak Alanyaspor'da görev almıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery