İran'daki mülteci kadınların futbol aşkı

İran'da farkındalık yaratmak için toplumun her alanında var olmaya çalışan Afgan mülteci kadınlar, kurdukları futbol takımıyla sporda da seslerini duyuruyor.



Mülteci oldukları için resmi müsabakalara katılamayan Afgan kadın sporcuların hayali, büyük bir takıma transfer olarak futbola orada devam etmek ve hatta bir gün uluslararası maçlara çıkmak.



FUTBOL BİR ARADA TUTUYOR



Kimi İran'da doğan kimi Afganistan'dan yeni gelen sporcu mülteciler yaşadıkları tüm zorluklara rağmen dayanışarak futbolda ilerlemeye çalışıyor.



Mülteci kadınların en büyük yardımcısı ise sporun hemen her alanıyla ilgilen ve kendisi gibi Afgan mültecilere destek olan Feriba Nimeti.



İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Nimeti, futbolla ilgilenen Afganlardan kurduğu "Vahdet" takımı ve Afgan sporculara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.



"POTANSİYELLERİ YÜKSEK"



Nimeti, 10 yıldır İran'da çeşitli spor dallarında çalışmalar yürüttüğünü belirtti.



Yaklaşık 4 yıldır da Afgan kadınlarla futbol ve futsal antrenmanları yaptığını aktaran Nimeti, Afganistan'daki hak kısıtlamaları nedeniyle kadınların fırsatını bulduklarında Tahran ve İran'daki diğer şehirlere gelmeye çalıştığını söyledi.



Nimeti, Tahran'da kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını ve sporcuların en büyük arzusunun uluslararası müsabakalara katılmak olduğunu dile getirdi.



5 BİNDEN FAZLA SPORCU VAR



Uluslararası spor kurumlarından yardım istediklerini belirten Nimeti, Afgan kadın sporculara sahip çıkılması ve gerekli altyapı çalışmalarına katkıda bulunulması çağrısında bulundu.



Nimeti, "Sporcular verimli bir şekilde antrenman yapıp çalışmalarını sürdürebilirse iyi başarılar elde edebilirler. Takımdaki futbolcuların yüksek potansiyeli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.



İran'da beş binden fazla kadın sporcunun olduğunu aktaran Nimeti, futbola ilgi gösterenlerin çoğunlukta olduğunu ancak gerekli altyapıya sahip olmadıklarını ifade etti.



Nimeti, fırsat yaratılması durumunda futbolcularının bir ya da iki yıl içinde büyük başarılara imza atabileceğini sözlerine ekledi.



"ÇOCUKLUĞUMDA FUTBOLA BAĞLANDIM"



Afganistan'dan gelen 20 yaşındaki Atıfe Samimi, ailesi sayesinde ilgi duymaya başladığı futbolu severek devam ettirdiğini söyledi.



Ülkesindeki sorunlar nedeniyle İran'a geldiğini belirten Samimi, burada üniversitede okuduğunu ve çok sevdiği futbolla uğraştığını dile getirdi.



Samimi, "Babam Afganistan'ın Bamyan kentinde futbolculuk ve teknik direktörlük yapıyordu. Evimizde her zaman top ve forma olurdu. Futbolla gönül bağım çocukluğumda başladı." dedi.



"BURAYA GELMEYE KARAR VERDİM"



Futbol oynamaya Bamyan'da başladığını aktaran Samimi, şehirlerinde kadın ligi olmaması nedeniyle Kabil'e gittiğini ve bir süre oradaki ligde futbol oynadığını ifade etti.



Samimi, ülke yönetiminin değişmesiyle kadınların futbol oynamasının engellendiğini ve takım arkadaşların çoğunun yurt dışındaki kulüplere götürüldüğünü söyledi.



Arkadaşları gibi yurt dışına çıkabilmek için bir süre beklediğini kaydeden Samimi, şunları anlattı:



"Kadın olmam sebebiyle okula da gidemedim, spor da yapamadım. Bundan dolayı diğer arkadaşlar gibi yurt dışına gitmek için uğraştım. Başka bir ülkeye gitmeye ekonomik durumumuz el vermedi. İran Afganistan'a göre iyiydi. Okula gidebilir ve spor yapabilirdim. Buraya gelmeye karar verdim."



"AĞLAYASIM GELİYOR"



İleride "Keşke gençliğimde şunu yapsaydım" dememek için ülkesinden ayrıldığını söyleyen Samimi, "Orada kalsam okula da spora da devam edemeyecektim." ifadesini kullandı.



Hedefinin futbolda gelişerek büyük bir takımda oynamak olduğunu vurgulayan Samimi, "Burada futbola devam etmek istiyorum. Çünkü ben futbola aşığım. Bir yerde futbol oynandığını gördüğümde heyecan duyuyorum, ağlayasım geliyor." diye konuştu.



"UMARIM HERKES HEDEFLERİNE ULAŞIR"



İran'da dünyaya gelen 19 yaşındaki Afgan Hadis Tacik de beden eğitimi diplomasına sahip olduğunu ve çocukluğumdan beri futsala ilgi duyduğunu ifade etti.



Tacik, "Başka bir ülkeye gidip orada futbola devam etmek istiyorum. Çünkü oralarda buraya göre daha çok imkan var. Oralarda kadınlara daha çok kıymet veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Afgan kadınların çok maharetli ve birçok alanda yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Tacik, "Dileğim bütün Afgan kadınların hedef ve isteklerine kavuşması." dedi.



ÇOK ÇALIŞIYORLAR



Üniversitede beden eğitimi bölümünde okuyan 18 yaşındaki Zehra Rızayi ise sporu, özellikle de futbolu çok sevdiğini ve bu alanda kariyerini sürdürmek istediğini belirtti.



Şu an oynadığı Vahdet takımında kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını anlatan Rızayi, "Hedefim burada kendimi geliştirip ileride ulusal bir takımda oynayıp uluslararası maçlara çıkmak." diye konuştu.



Rızayi, kendisi gibi mülteci sporculara çok çalışmayla hedefe varılabileceğini göstermek için başarılı olmak istediğini söyledi.





