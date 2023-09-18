İran'da Ronaldo izdihamı!

Al Nassr'ın Persepolis ile oynayacağı mücadelesi öncesi yapacağı son antrenman, Cristiano Ronaldo için yaşanan izdiham nedeniyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İran'da Ronaldo izdihamı!
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18 Eylül 2023 18:36
Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde salı günü İran'dan Persepolis deplasmanına konuk olacak.

Al Nassr, bu mücadele için İran'da gelirken, taraftarlar Cristiano Ronaldo'ya büyük ilgi gösterdi.

Ronaldo'ya gösterilen ilgi, izdihama dönüşürken, Al Nassr da Persepolis maçı öncesi yapacağı son antrenmanı iptal etti.

Al Nassr ile Persepolis arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de başlayacak.



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