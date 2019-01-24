İran, Çin'e 3 atarak yarı finale çıktı

2019 Asya Kupası'nda Çin'i 3-0 yenen İran, yarı finalde Japonya'nın rakibi oldu.Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasına hızlı başlayan İran, 18. dakikada Mehdi Taremi ve 31. dakikada Sardar Azmoun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan İran, 90+1. dakikada Karim Ansarifard'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla yarı finale yükselen taraf olan İran, final bileti için Japonya'yla karşı karşıya gelecek.Turnuvada yarın Güney Kore ile Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya arasında çeyrek final maçları oynanacak.