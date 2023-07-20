Iraklı futbolcu Antalyaspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden FTA Antalyaspor, 19 yaşındaki Iraklı futbolcu Ali Jasim Elaibi Al Tameemi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

, Fotoğraf; Instagram
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Iraklı futbolcu Antalyaspor'da
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20 Temmuz 2023 12:26
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 12:33
Süper Lig takımlarından FTA Antalyaspor, 19 yaşındaki Iraklı kanat oyuncusu Ali Jasim Elaibi Al Tameemi'yi kadrosuna kattı.

Kulübü ve kendisi ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanan Ali Jasim, kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı formaya bağlayan imzayı Döşemealtı Tesisleri'nde düzenlenen törende attı.

19 yaşındaki Ali Jasim Elaibi Al Tameemi imzasının ardından, "Antalyaspor'u gençlere verdiği önemi bilerek tercih ettim. Kendimi burada göstereceğim ve hem kulübüme faydalı olacağım, hem de kariyerimdeki hedefim olan Avrupa'ya ulaşacağım. Çıkacağım ilk maç için şimdiden sabırsızlanıyorum" dedi.

Kanat oyuncusu Ali Jasim Antalyaspor'un Erzurum'daki kampına katılmak üzere sabah saatlerinde Antalya'dan ayrıldı.

 

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