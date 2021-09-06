Irakli Azarovi transferini Dinamo Batum zora sokuyor

Trabzonspor'un hedefindeki Irakli Azarovi, transfere sıcak bakıyor. Ancak Brugge ve Krasnodar'ın devrede olması nedeniyle Dinamo Batum ağırdan alıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Irakli Azarovi transferini Dinamo Batum zora sokuyor
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06 Eylül 2021 08:16
Trabzonspor, kadrosuna katmaya çalıştığı Irakli Azarovi için girişimlerini sürdürüyor. Fakat Oyuncunun kulübü Dinamo Batum'un transferi ağırdan aldığı ortaya çıktı.

Gürcistan Milli Takım kampında olan 19 yaşındaki sol bekin Trabzonspor'a transferiyle ilgili durumunu kulübüne sorduğu öğrenildi. Belçika'dan Club Brugge ile Rus ekibi Krasnodar'ın kadrosuna katmak için uğraş verdikleri yetenekli futbolcunun, Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Dinamo Batum'un ise bu transferde şimdilik frene basma eğiliminde olduğu ve bir sonraki transfer dönemini beklemek istediği belirlendi. Bordo-mavililer de Süper Lig'de transfer döneminin 8 Eylül'de bitecek olması nedeniyle son güne kadar bu transfer için çalışmalarını sürdürecek.

Irakli Azarovi, Dinamo Batum formasıyla 26 resmi maça çıktı, 2 gol 2 asistle oynadı. 


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