Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi

Irak A Milli Futbol Takımı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi

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Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes'te kampa girdi
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17 Ağustos 2021 15:24
Asya Kupası maçlarına hazırlanan Irak A Milli Futbol Takımı'nın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamp için özel uçakla Kayseri'ye gelen Irak A Milli Futbol Takımı kafilesini, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi işletmecisi Serkan Çeri karşıladı.

Irak Milli Takımı, eylül ayında Asya Kupası'nda Güney Kore ile yapacağı maçın hazırlıklarını 10 gün 1840 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi'nde sürdürecek.

Şehir merkezine 20, havalimanına 25 ve Kapadokya'ya 50 dakikalık mesafede bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, geçen yıl 25 Ağustos'ta hizmet vermeye başlamıştı.


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