İptal edilen Trisome Oyunları, 2024'te Antalya'da yapılacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen 2020 Trisome Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal olduğunu, organizasyonun 2024'te yine Antalya'da yapılacağını belirtti.Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan'da düzenlenmesi gereken organizasyonun pandemi nedeniyle 19-26 Ekim'e ertelendiğini, ancak Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu (SU-DS) Tıbbi Direktörü Arly Heide'nin başkanlığındaki değerlendirme sonucu organizasyonun bu tarihte de düzenlenmemesi yönünde karar alındığını aktardı.Aydın, gelecek yılın takviminin yoğun olması nedeniyle organizasyonun 2024'te yine Antalya'da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.Federasyon Başkanı Aydın, 2024 yılında down sendromlu sporcuları Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını anlatarak,