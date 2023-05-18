İPHONE ZAMMI 2023: iPhone Fiyatları (iPhone 13, 14 Pro Max Fiyat)

Apple Türkiye iPhone 14 fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından iPhone almak isteyenler, güncel iPhone 14 fiyatlarını incelemeye başladı. Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 14 serisi gelen zamların ardından, Apple Türkiye iPhone 14 fiyat listesini güncelledi. İşte yeni zamlar sonrasında 2023 iPhone 14 güncel fiyat listesi...Apple Türkiye, geçtiğimiz ocak ayında iPhone 14 ailesine zam yapmıştı. Bu zamla birlikte en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL olmuştu. Şimdi, Apple Türkiye'nin kendi web sitesine baktığımızda ürünlerde genel olarak yüzde 10 civarında bir zam olduğunu görüyoruz.Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu. iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi. iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB'lık cihazın fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı. iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL'den 48.799 TL'ye, 512 GB'lık cihaz 49.899 TL'den 54.399 TL'ye ve iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL'den 59.999 TL'ye çıktı.iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL'den 49.999 TL'ye, iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL'den 52.799 TL'ye, iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL'den 58.399 TL'ye ve iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.Ayrıca genel olarak diğer cihazlarda da zam yapıldığını görüyoruz. Dün 19.700 TL civarında olan en düşük MacBook Air fiyatı bugün 21.599 TL oldu.Apple Türkiye'nin son fiyatları sitesine yansımış durumda. Merak ettiğiniz cihazların son fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz.