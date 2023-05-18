iPhone zam 2023: İphone telefonlara zam geldi mi?

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artış nedeniyle akıllı telefon fiyatlarına son 2 yılda zam üstüne zam gelmişti. İthalatta gözetim uygulamaları kapsamında, akıllı telefonların ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) artışa gidilmesiyle akıllı telefon fiyatlarında mart ayından itibaren yeni zam dalgası başlayacak. Tahminlere göre, 7 bin 500 TL olan bir akıllı telefonun fiyatı 10 bin 100 TL'yi geçecek. Peki, telefonlara zam gelecek mi? 2023 İphone telefonlara zam gelecek mi?Apple Türkiye iPhone 14 fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından iPhone almak isteyenler, güncel iPhone 14 fiyatlarını incelemeye başladı. Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 14 serisi gelen zamların ardından, Apple Türkiye iPhone 14 fiyat listesini güncelledi. İşte yeni zamlar sonrasında 2023 iPhone 14 güncel fiyat listesi...Apple Türkiye, geçtiğimiz ocak ayında iPhone 14 ailesine zam yapmıştı. Bu zamla birlikte en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL olmuştu. Şimdi, Apple Türkiye'nin kendi web sitesine baktığımızda ürünlerde genel olarak yüzde 10 civarında bir zam olduğunu görüyoruz.Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu. iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi. iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.iPhone 14 Pro modellerinde en düşük depolama alanı olan 128 GB'lık cihazın fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye çıktı. iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL'den 48.799 TL'ye, 512 GB'lık cihaz 49.899 TL'den 54.399 TL'ye ve iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL'den 59.999 TL'ye çıktı.iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL'den 49.999 TL'ye, iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL'den 52.799 TL'ye, iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL'den 58.399 TL'ye ve iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.Ayrıca genel olarak diğer cihazlarda da zam yapıldığını görüyoruz. Dün 19.700 TL civarında olan en düşük MacBook Air fiyatı bugün 21.599 TL oldu.Apple Türkiye'nin son fiyatları sitesine yansımış durumda. Merak ettiğiniz cihazların son fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz.Bu düzenlemede ithal edilen ürünün Katma Değer Vergisi (KDV) matrahı artacağı için otomatik olarak ürünün satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.Akıllı telefonlarda fiyatlandırma şu şekilde olacak:201 dolarlık bir telefon;* Güncel dolar kuru (18,87) ile 3 bin 793 TL vergisiz fiyata sahip. Buna;* 1137 TL KDV,* 2 bin 105 TL ÖTV,* 379 TL TRT bandrol ücreti,* 38 TL Turizm Bakanlığı katkı payı eklediğimizde 7 bin 452 TL satış fiyatı ile alıcıya sunulacak.Yeni düzenlemeden sonra ise bu akıllı telefon, aynı fiyata ithal edilmiş olmasına rağmen 350 dolara ithal edilmiş gibi vergilendirilecek. Dolayısı ile fiyatı da şu şekilde değişecek;* 3 bin 793 TL vergisiz fiyatı,* 1979 TL KDV,* 3 bin 665 TL ÖTV,* 660 TL TRT bandrol ücreti,* 66 TL Turizm Bakanlığı katkı payıHesaplandığında aynı cihaz 28 Mart 2023 itibarıyla 10 bin 163 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak. İthalatçıların Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan 'gözetim belgesine' sahip olmaları halinde bu düzenlemeden etkilenmeyecekler.Gözetim belgesi almak isteyen ithalatçıların ilk adresi e-Devlet olacak. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden e-imza ile de gözetim belgesi başvurusunda bulunabilecekler.İnternet başvurularında sorun yaşayan kişiler ise fiziksel olarak başvuruda bulunabilecekler. Gözetim belgesinin süresi 6 ay ile sınırlı olacak. Verilen sürenin dolmasının ardından tekrar aynı yolları izleyerek gözetim belgelerini yenilemeleri gerekecek.