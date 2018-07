İphone fiyatları zamlı ne kadar oldu? 2018 İphone 8 plus, iphone 7 plus, iphone X yeni fiyatları

Apple, Türkiye'de satışa sunduğu ürünlerine zam yapma kararı aldı. Yaygın bir şekilde vatandaşlarn kullandığı İphone modellerini yüksek zamlar geldi. İphone X 256 GB modeli 8599 TL'ye kadar yükseldi. İşte İphone eski ve yeni fiyatlarla sizlerleyiz. Tüm bilgileri haberimizde derledik.iPhone X 64 GB 6099 TL >> 7499 TLiPhone X 256 GB 6899 TL >> 8599 TLiPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TLiPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TLYeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TLiPad Pro 10.5 64 GB 2999 TL >> 3699 TLiPad Pro 12.9 64 GB 3699 TL >> 4499 TLApple Watch Series 3 1649 TL >> 1999 TLApple TV 4K 999 TL >> 1199 TLAirpods 899 TL>> 999 TLiPhone 6s 2699 TL >> 3399 TLiPhone 6s Plus 3299 TL >> 4199 TL13 inç Macbook Air 4599 TL >> 5499 TL21.5 inç iMac 5299 TL >> 6499 TL1 metre Lightning – USB kablo 89 TL >> 109 TLLightning konnektörlü Earpods 129 TL >> 169 TLiPhone 8 (64 GB) 4199 TLiPhone 8 (256 GB) 4999 TLiPhone 8 Plus (64 GB) 4799 TLiPhone 8 Plus (256 GB) 5599 TLiPhone X (64 GB) 6099 TLiPhone X (256 GB) 6899 TL 2057 TLAPPLE'ın geçen hafta 55 ülkede satışa çıkardığı ve meraklıların yoğun talep gösterdiği yeni akıllı telefonu iPhone X, ülkemizde 24 Kasım Cuma günü teknolojiseverlerle buluşacak. Apple'ın "Akıllı telefonun geleceği" olarak lanse ettiği iPhone X, tamamen ekran kaplı ön yüz, kablosuz şarj ve çift optik görüntü sabitleyici özellikli çift arka kameraya sahip yeni tasarımıyla yurt dışındaki birçok ülkede 27 Ekim Cuma günü ön siparişe sunulmuştu.Bütçesi iPhone X'e yetmeyenler için Apple'ın yeni iPhone'u iPhone 8 bir seçenek olabilir. İphone 8'in 64 gigabyte'lık modeli 699 dolardan satışa çıkacak. Cihazın Türkiye'ye giriş fiyatı yaklaşık 2410 TL olacak. Bu miktarın üzerine yüzde 10 TRT payı, ÖTV ve KDV de eklenecek. Böylece en ucuz yeni iPhone Türkiye'de 4200 TL'ye satılacak.Görünüşe göre iPhone 8, iPhone 7 ile aynı kasa boyutuna sahip olacak fakat içerisinde daha uzun kullanım ömrü sağlayacak olan bir batarya yer alacak. Hatırlarsanız iPhone 7'nin bataryası 2.700 mAh, iPhone 7 Plus'ın bataryası ise 2.900 mAh kapasiteye sahipti. Bu da bizleri en az 3.000 mAh'lık kapasiteye sahip bir iPhone 8 bekliyor demek oluyor.Genellikle batarya ömrünün uzaması, cihazların büyümesi anlamına gelir. Apple bu sorunu bir şekilde çözmüş gibi görünüyor. İddialar ise uzun süredir Teknoloji alanında ortaya attığı başarılı iddiaların sahibi olan analist Ming-Chi Kuo tarafından yayıldı. Doğal olarak söylediklerini ciddiye almak mantıklı olabilir.Peki Apple bu işi nasıl başardı? Bu sorunun cevabının kesinlikle cihazın ekranı ve mantıksal çevrim kartıyla alakalı olması gerekiyor. Zaten iPhone 8'in 5.1 ya da 5.2 inç'lik bir ekran boyutuna sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu boyut 4.7 inç'lik ekrana sahip olan iPhone 7'den büyük ama cihazın kasasını aynı boyutta tutarak ekranı büyütmek de mümkün. Zira iPhone 7'nin ekran çerçevesi oldukça geniş.Son olarak da Kuo'ya göre Apple, iPhone 8 ile birlikte yeni bir mantıksal çevrim kartına geçiş yapacak. Bununla birlikte de içerisinde bulunan elementlerin boyutlarını biraz daha ufaltarak, daha yüksek kapasiteli bir bataryaya yer açmış olacak.Bu iddiaların ne kadarının doğru olacağını zamanla göreceğiz ama tekrar hatırlatalım, Ming-Chi Kuo oldukça isabetli tahminleriyle bugüne dek güvenilir bir kaynak olduğunu defalarca kanıtlamış bir isim.Günümüzün akıllı telefonlar üzerindeki en popüler özelliklerinden olan çerçevesiz ekran trendine iPhone X ile katılacak olan Apple, oldukça yüksek bir ekran kasa oranı sunacak. Modelin ön yüzünün neredeyse tamamının ekran olması beklenirken sadece orta tarafta kamera, ahize ve sensörler için bir yer bırakılmış durumda.5,1 inç boyutunda olması beklenilen 1125 x 2436 piksel çözünürlüğündeki ekrana yazılım tarafında ise iPad Pro modellerinde gördüğümüz beyaz dengeleme için sunulan True Tone Display özelliği ekleniyor. Elbette 3D Touch özelliği de yer almaya devam edecekiPhone 8 Kamera özellikleri nasılİlk defa iPhone 7 Plus modelinde çift kamera kurulumuna yer veren Apple, iPhone X modelinde de çift kamera tercih edecek.iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılacak gibi gözüküyor. Üst düzey özelliklerle gelmesi beklenen kamera için konuşulanlar doğru çıkarsa iPhone X çok başarılı bir kamera ile bizleri selamlayacak.Apple'ın iPhone 8'de ilk kez parmak izi sensörünü kaldırıp, ekran alanını genişleterek kullanıcıların telefonu açmaları için göz bebeğini kullanmasını istiyor.iphone8-ic-4Yani ekran kilidini açarken artık parmak izinizi vermek veya şifre girmek yerine telefonun ön yüzüne bakmanız yeterli olacak! iPhone'lar artık kablosuz şarj olacak!Dünyanın önde gelen Apple analistlerinden biri olan Ming-Chi Kou'nun iddialarına göre iPhone 8 kablosuz şarj özelliği ile gelecek.Kou'nun iddialarını diğerlerinden farklı kılan yönü ise, Apple'ın artık iPhone kutusuna lightling kablo yerleştirmeyeceğini söylemesi.iPhone 8 ne kadara satılacak?Yeni iPhone'un fiyatının 1000 ila 1200 dolar arasında olması bekleniyor. Bir ihtimal ise bu iPhone'ların satışa çıkmasıyla mevcut iPhone 7'lerin ucuzlayabilme ihtimali...İPHONE 8 SATIŞA ÇIKTI MI?Şirketin iPhone 8 için de bu formüle uyması bekleniyor. Alman sitesi Macerkopf'a göre Alman operatörler 15 Eylül ön sipariş tarihine ve 22 Eylül satış tarihine hazırlanıyorlar. Bu tarihlerde tabiki değişiklik olabilir. Apple, iPhone 5s'te olduğu gibi ön siparişe girmeden satışa başlayabilir.Çoğu raporda, her zamanki gibi üçüncü bir iPhone 8 modelinin olabileceği öne sürülüyor. Bu daha 'prim' seçeneği kavisli bir OLED ekranla 5.8 inç daha yüksek olacak. Bununla birlikte, beklenen çerçevesiz tasarımdan ötürü 5.5 inç olan mevcut iPhone 7 Plus'dan daha büyük olamaz.Algılayıcıları gömülü olan "sarılmış" OLED ekrana sahip 5.8 inç bir iPhone olasılığı hakkında söylentiler var. Apple Insider, bunun, iPhone X olabileceğini ve hareket tanıma gibi şeyler için bir lazer algılayıcı özelliği olduğunu önermektedir.Apple, geçmişte iPhone ekranları için LG ile ortaklık kurdu ancak LG'nin 2018 yılında Apple'a sunmayı hedeflediği katlanabilir ekran üzerinde çalıştığı bildiriliyor.Yukarıdaki bilgiler üzerinde işbirliği yapan saygın analist Ming-Chi Kuo, üçüncü OLED iPhone'un normal Plus modelinden daha büyük bir şey yerine 5.1 veya 5.2 olarak bir ekran boyutuna sahip olacağını söyledi.iPhone 8'in iç yapısı tamamen baştan tasarlanıyor. OLED ekranla gelmesi beklenen modelde devre kısmı küçültülüyor ve pile daha fazla yer ayrılıyor. Bu sayede Plus modelin pil gücü daha küçük boyuttaki gövdede sunulabiliyor.4,7 inçe yakın bir boyutta olacağı söylenen iPhone 8'in 2.700 mAh pille geleceği tahmin ediliyor. iPhone 7'nin 1.960 mAh ve iPhone 7 Plus'ın 2.900 mAh pile sahip olduğu göz önüne alındığında bu gelişmenin önemli olduğunu söylemek gerekiyor.Yeni iddialara göre Apple, 4,7 inç'lik iPhone 7 ve 5,5 inç'lik iPhone 7 Plus modellerinin arasına bir model daha ekleyebilir! Acaba iPhone 7S mi geliyor?Kodlarda ortaya çıkan bilgilere göre iOS 11'de kablosuz şarj olma özelliği yer alıyor. Apple, bu yıl çıkacak iPhone'lara kablosuz şarjı çok yüksek bir ihtimal getirecektir fakat bu sadece iPhone X'le mi sınırlı olacak, yoksa diğer cihazlarda da olacak mı, bunu yarın öğreneceğiz.- iPhone 5 (2012) - 12 Eylül'de tanıtıldı, 14 Eylül'de ön siparişi başladı, 21 Eylül'de resmi olarak satışa çıktı.- iPhone 5s (2013) - 10 Eylül'de tanıtıldı, ön siparişe açılmadı, 10 Eylül'de resmi olarak satışa çıktı.- iPhone 6/6 Plus (2014) - 9 Eylül'de tanıtıldı, 12 Eylül'de ön siparişi başladı, 19 Eylül'de resmi olarak satışa çıktı.- iPhone 6s/6s Plus (2015) - 9 Eylül'de tanıtıldı, 12 Eylül'de ön siparişi başladı, 25 Eylül'de resmi olarak satışa çıktı.- iPhone 7/7 Plus (2016) - 7 Eylül'de tanıtıldı, 9 Eylül'de ön siparişi başladı, 16 Eylül'de resmi olarak satışa çıktı.