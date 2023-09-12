Haber Tarihi: 12 Eylül 2023 12:11 - Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 12:11

Iphone 15 Pro Max Türkiye Fiyatları 2023: iPhone 15 ne zaman çıkacak?

Iphone 15 Pro Max Türkiye Fiyatları belli oluyor... IPhone 15 pro ve pro max fiyatları ve özellikleri özellikleri belli oldu. Akıllı telefon dünyası için önemli günlerden birisi olan yeni nesil iPhone tanıtımı için artık birkaç gün kaldı. 12 Eylül'de düzenlenecek etkinlikle birlikte Apple, yeni modellerini tanıtacak. Tanıtım etkinliği yaklaştıkça kaynaklar önemli detayları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. iPhone 15 serisinin boyut ve ağılık detayları belli oldu. Peki, iPhone 15 pro max ne zaman çıkacak, tanıtılacak? iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

Iphone 15 Pro Max Türkiye Fiyatları 2023: iPhone 15 ne zaman çıkacak?
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Iphone 15 Pro Max Türkiye Fiyatları belli oluyor... iPhone 15 pro ve pro max hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın 2023 Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Apple, kısa süre önce iPhone 14 serisini satışa sunmuştu. Bunun üzerinden iPhone 15'e dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler olacak? İşte, o detaylar
İPHONE 15 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

iPhone 15 serisi fiyatlarına dair bazı sızıntılar ortaya çıktı. İşte beklenen fiyatlar:
iPhone 14 başlangıç fiyatı: 48,304 TL
iPhone 14 Plus başlangıç fiyatı: 53,389 TL
iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 62,541 TL
iPhone 15 Pro Max başlangıç fiyatı: 67,118 TL

İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Daha önceki sızıntıların da belirttiği gibi Pro modelleri, titanyum alaşımlı bir kasaya sahip olacak. Apple, iPhone 14 Pro Max'te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyumun paslanmaz çeliğe göre daha hafif ve daha dayanıklı olduğu için cihazın hem daha hafif hem de daha pahalı olması bekleniyor.

Apple haberleriyle adından söz ettiren MacRumors, serinin boyut ve ağılık detaylarına ulaştı. Gelen bilgilere bakılırsa serinin Pro modelleri, selefine göre daha kalın olacak ancak ağırlık tarafında önemli bir azalma görecek. Paylaşılan detaylı bilgilerde iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in ağırlık ve boyutları yer alıyor.

İPHONE 15 FİYATLARI 

iPhone 15'teki yeni özelliklerle ilgili epeyce ayrıntı biliyor olsak da, fiyatlara ve açıkçası, bu kadar erken tahmin etmek biraz zor olacak mevcut enflasyona ilişkin henüz bir içgörüye sahip değiliz.

Yine de, bir tahminde bulunmak zorunda kalsaydık, Apple'ın iPhone 14 serisi ile aynı fiyatları sürdüreceğine bahse girerdik. Sadece iPhone 15 Ultra modelinin fiyat artışı alması daha olası görünüyor.


iPhone modeli128GB256 GB512 GB1TB
iPhone 14
 799$* 899$* 999$* -
iPhone 14 Plus
 899$* 999$* 1099$* -
iPhone 14Pro
 1099$* 1199$* 1399$* 1599$*
iPhone 14 Pro Maks
 1199$* 1299 dolar 1499$* 1699$*
iPhone 15 799$* 899$* 999$* -
iPhone 15 Plus 899$* 999$* 1099$* -
iPhone 15Pro 1099$* 1199$* 1399$* 1599$*
iPhone 15Ultra 1199$* 1299 dolar 1499$* 1699$*
* - beklenen fiyatlar


TEDARİK SORUNU GECİKME YAŞATABİLİR

Bazı analistler iPhone 15 modellerinden en az birinin bu yıl ertelenebileceğini öngörürken, bazıları ise tedarik sıkıntısına rağmen tüm yeni modellerin satışının Eylül ayında başlayacağına inanıyor.

IPHONE 15 NASIL OLACAK?

Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.

Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak.

Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.

PRO VE PRO MAX'TE YENİ ÇİP KULLANILACAK

iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro'da bulunan A16 Bionic çip tarafından desteklenirken, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max yeni A17 çipi kullanacak. Apple, daha büyük Pro modeline özel olarak, daha iyi optik yakınlaştırma için yeni bir periskop lens ekleyecek.

ZAMLI FİYATLA ÇIKIŞ YAPABİLİR

Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir.





İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 15'in özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otoriteler, bu koşulların sağlanmaması halinde iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılarda bulunmuştu.

iPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması bekleniyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Apple Store'da satılan iPhone modellerinin zamlı fiyatları şöyle oldu:

CihazEski fiyat18 Mayıs zamlı fiyat5 Haziran yeni fiyat
iPhone SE 128 GB 16 bin 999 TL 18 bin 499 TL 19 bin 499 TL
iPhone SE 256 GB 18 bin 299 TL 19 bin 899 TL 20 bin 999 TL
iPhone SE 512 GB 20 bin 899 TL 22 bin 699 TL 23 bin 999 TL
iPhone 12 128 GB 24 bin 999 TL 26 bin 999 TL 28 bin 499 TL
iPhone 12 256 GB 26 bin 299 TL 28 bin 399 TL 29 bin 999 TL
iPhone 12 512 GB 28 bin 899 TL 31 bin 199 TL 32 bin 999 TL
iPhone 13 mini 128 GB 24 bin 999 TL 26 bin 999 TL 28 bin 499 TL
iPhone 13 mini 256 GB 27 bin 599 TL 29 bin 799 TL 31 bin 499 TL
iPhone 13 mini 512 GB 32 bin 899 TL 35 bin 399 TL 37 bin 499 TL
iPhone 13 128 GB 28 bin 999 TL 29 bin 999 TL 31 bin 999 TL
iPhone 13 256 GB 30 bin 599 TL 32 bin 799 TL 34 bin 499 TL
iPhone 13 512 GB 35 bin 899 TL 38 bin 399 TL 40 bin 999 TL
iPhone 14 128 GB 32 bin 999 TL 35 bin 999 TL 37 bin 999 TL
iPhone 14 512 GB 40 bin 899 TL 44 bin 399 TL 46 bin 999 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 36 bin 999 TL 39 bin 999 TL 41 bin 999 TL
iPhone 14 Plus 512 GB 44 bin 899 TL 48 bin 399 TL 50 bin 999 TL
iPhone 14 Pro 41 bin 999 TL 45 bin 999 TL 48 bin 999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB 44 bin 599 TL 48 bin 799 TL 51 bin 999 TL
iPhone 14 Pro 512 GB 49 bin 899 TL 54 bin 399 TL 57 bin 999 TL
iPhone 14 Pro 1 TB 55 bin 199 TL 59 bin 999 TL 63 bin 999 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB 45 bin 999 TL 49 bin 999 TL 52 bin 999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB 48 bin 599 TL 52 bin 799 TL 55 bin 999 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB 53 bin 899 TL 58 bin 399 TL 61 bin 999 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB 59 bin 199 TL 63 bin 999 TL 67 bin 999 TL

Apple Watch fiyatı için yapılan zam

CihazEski fiyat18 Mayıs zamlı fiyat5 Haziran yeni fiyat
Apple Watch SE 5 bin 999 TL 6 bin 499 TL 6 bin 899 TL
Apple Watch Series 8 9 bin 299 TL 9 bin 999 TL 10 bin 699 TL
Apple Watch Ultra 27 bin 999 TL 29 bin 999 TL 32 bin 499 TL

AirPods fiyatı için yapılan zam

CihazEski fiyatı18 Mayıs zamlı fiyat5 Haziran yeni fiyat
AirPods (2. nesil) 2 bin 999 TL 3 bin 249 TL 3 bin 399 TL
AirPods (3. nesil) 3 bin 999 TL 4 bin 299 TL 4 bin 499 TL
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu 4 bin 199 TL 4 bin 499 TL 4 bin 699 TL
AirPods Pro (2. nesil) 5 bin 399 TL 5 bin 899 TL 6 bin 199 TL
AirPods Max 14 bin 499 TL 15 bin 499 TL 16 bin 499 TL

iPad fiyatı için yapılan zam

CihazEski fiyat18 Mayıs zamlı fiyat5 Haziran yeni fiyat
Apple Pencil (1. nesil) 2 bin 199 TL 2 bin 399 TL 2 bin 519 TL
Apple Pencil (2. nesil) 2 bin 649 TL 2 bin 889 TL 3 bin 29 TL
iPad (9. nesil) 64 GB 8 bin 499 TL 8 bin 999 TL 9 bin 499 TL
iPad (9. nesil) 256 GB 11 bin 999 TL 12 bin 799 TL 13 bin 499 TL
iPad (10. nesil) 64 GB 11 bin 299 TL 11 bin 999 TL 12 bin 799 TL
iPad (10. nesil) 256 GB 14 bin 799 TL 15 bin 799 TL 16 bin 799 TL
iPad mini 64 GB 12 bin 999 TL 13 bin 999 TL 14 bin 799 TL
iPad mini 128 GB 16 bin 499 TL 17 bin 799 TL 18 bin 799 TL
iPad Air 64 GB 14 bin 999 TL 16 bin 299 TL 17 bin 299 TL
iPad Air 128 GB 18 bin 499 TL 20 bin 099 TL 21 bin 299 TL
iPad Pro 11 inç 128 GB 20 bin 499 TL 21 bin 999 TL 22 bin 999 TL
iPad Pro 11 inç 256 GB 22 bin 999 TL 24 bin 499 TL 25 bin 699 TL
iPad Pro 11 inç 512 GB 27 bin 999 TL 29 bin 499 TL 31 bin 199 TL
iPad Pro 11 inç 1 TB 37 bin 999 TL 39 bin 499 TL 41 bin 699 TL
iPad Pro 11 inç 2 TB 47 bin 999 TL 49 bin 499 TL 52 bin 199 TL
iPad Pro 12.9 inç 128 GB 28 bin 499 TL 30 bin 999 TL 32 bin 499 TL
iPad Pro 12.9 inç 256 GB 30 bin 999 TL 33 bin 499 TL 35 bin 199 TL
iPad Pro 12.9 inç 512 GB 35 bin 999 TL 38 bin 499 TL 40 bin 699 TL
iPad Pro 12.9 inç 1 TB 45 bin 999 TL 48 bin 499 TL 51 bin 199 TL
iPad Pro 12.9 inç 2 TB 55 bin 999 TL 58 bin 499 TL 61 bin 699 TL

MacBook fiyatı için yapılan zam

CihazEski fiyat18 Mayıs zamlı fiyat5 Haziran yeni fiyat
MacBook Air M1 21 bin 999 TL 23 bin 999 TL 24 bin 999 TL
MacBook Air M2 256 GB 29 bin 999 TL 32 bin 499 TL 31 bin 499 TL
MacBook Air M2 512 GB 37 bin 499 TL 40 bin 299 TL 39 bin 999 TL
15 inç MacBook Air M2 256 GB
(Yeni ürün)		 36 bin 999 TL
15 inç MacBook Air M2 512 GB
(Yeni ürün)		 42 bin 199 TL
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB 31 bin 999 TL 34 bin 999 TL 36 bin 999 TL
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB 36 bin 999 TL 40 bin199 TL 42 bin 199 TL
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 49 bin 999 TL 53 bin 999 TL 56 bin 999 TL
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 62 bin 499 TL 67 bin 999 TL 71 bin 999 TL
Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 77 bin 499 TL 82 bin 999 TL 87 bin 999 TL
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 62 bin 499 TL 66 bin 999 TL 69 bin 999 TL
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 67 bin 499 TL 72 bin 199 TL 75 bin 199 TL
Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 87 bin 499 TL 92 bin 999 TL 97 bin 999 TL
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