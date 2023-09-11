iPhone 15 pro max ne zaman çıkacak, tanıtılacak? iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 15 pro ve pro max hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın 2023 Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Apple, kısa süre önce iPhone 14 serisini satışa sunmuştu. Bunun üzerinden iPhone 15'e dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler olacak? İşte, o detaylar
İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Daha önceki sızıntıların da belirttiği gibi Pro modelleri, titanyum alaşımlı bir kasaya sahip olacak. Apple, iPhone 14 Pro Max'te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyumun paslanmaz çeliğe göre daha hafif ve daha dayanıklı olduğu için cihazın hem daha hafif hem de daha pahalı olması bekleniyor.
Apple haberleriyle adından söz ettiren MacRumors, serinin boyut ve ağılık detaylarına ulaştı. Gelen bilgilere bakılırsa serinin Pro modelleri, selefine göre daha kalın olacak ancak ağırlık tarafında önemli bir azalma görecek. Paylaşılan detaylı bilgilerde iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in ağırlık ve boyutları yer alıyor. İPHONE 15 FİYATLARI
iPhone 15'teki yeni özelliklerle ilgili epeyce ayrıntı biliyor olsak da, fiyatlara ve açıkçası, bu kadar erken tahmin etmek biraz zor olacak mevcut enflasyona ilişkin henüz bir içgörüye sahip değiliz.
Yine de, bir tahminde bulunmak zorunda kalsaydık, Apple'ın iPhone 14 serisi ile aynı fiyatları sürdüreceğine bahse girerdik. Sadece iPhone 15 Ultra modelinin fiyat artışı alması daha olası görünüyor.
* - beklenen fiyatlar
|iPhone modeli
|128GB
|256 GB
|512 GB
|1TB
|iPhone 14
|799$*
|899$*
|999$*
|-
|iPhone 14 Plus
|899$*
|999$*
|1099$*
|-
|iPhone 14Pro
|1099$*
|1199$*
|1399$*
|1599$*
|iPhone 14 Pro Maks
|1199$*
|1299 dolar
|1499$*
|1699$*
|iPhone 15
|799$*
|899$*
|999$*
|-
|iPhone 15 Plus
|899$*
|999$*
|1099$*
|-
|iPhone 15Pro
|1099$*
|1199$*
|1399$*
|1599$*
|iPhone 15Ultra
|1199$*
|1299 dolar
|1499$*
|1699$*
TEDARİK SORUNU GECİKME YAŞATABİLİR
Bazı analistler iPhone 15 modellerinden en az birinin bu yıl ertelenebileceğini öngörürken, bazıları ise tedarik sıkıntısına rağmen tüm yeni modellerin satışının Eylül ayında başlayacağına inanıyor.
IPHONE 15 NASIL OLACAK?
Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.
Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak.
Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor. PRO VE PRO MAX'TE YENİ ÇİP KULLANILACAK
iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro'da bulunan A16 Bionic çip tarafından desteklenirken, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max yeni A17 çipi kullanacak. Apple, daha büyük Pro modeline özel olarak, daha iyi optik yakınlaştırma için yeni bir periskop lens ekleyecek. ZAMLI FİYATLA ÇIKIŞ YAPABİLİR
Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir. İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
iPhone 15'in özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otoriteler, bu koşulların sağlanmaması halinde iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılarda bulunmuştu.
iPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması bekleniyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
Apple Store'da satılan iPhone modellerinin zamlı fiyatları şöyle oldu:
|Cihaz
|Eski fiyat
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|iPhone SE 128 GB
|16 bin 999 TL
|18 bin 499 TL
|19 bin 499 TL
|iPhone SE 256 GB
|18 bin 299 TL
|19 bin 899 TL
|20 bin 999 TL
|iPhone SE 512 GB
|20 bin 899 TL
|22 bin 699 TL
|23 bin 999 TL
|iPhone 12 128 GB
|24 bin 999 TL
|26 bin 999 TL
|28 bin 499 TL
|iPhone 12 256 GB
|26 bin 299 TL
|28 bin 399 TL
|29 bin 999 TL
|iPhone 12 512 GB
|28 bin 899 TL
|31 bin 199 TL
|32 bin 999 TL
|iPhone 13 mini 128 GB
|24 bin 999 TL
|26 bin 999 TL
|28 bin 499 TL
|iPhone 13 mini 256 GB
|27 bin 599 TL
|29 bin 799 TL
|31 bin 499 TL
|iPhone 13 mini 512 GB
|32 bin 899 TL
|35 bin 399 TL
|37 bin 499 TL
|iPhone 13 128 GB
|28 bin 999 TL
|29 bin 999 TL
|31 bin 999 TL
|iPhone 13 256 GB
|30 bin 599 TL
|32 bin 799 TL
|34 bin 499 TL
|iPhone 13 512 GB
|35 bin 899 TL
|38 bin 399 TL
|40 bin 999 TL
|iPhone 14 128 GB
|32 bin 999 TL
|35 bin 999 TL
|37 bin 999 TL
|iPhone 14 512 GB
|40 bin 899 TL
|44 bin 399 TL
|46 bin 999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|36 bin 999 TL
|39 bin 999 TL
|41 bin 999 TL
|iPhone 14 Plus 512 GB
|44 bin 899 TL
|48 bin 399 TL
|50 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro
|41 bin 999 TL
|45 bin 999 TL
|48 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro 256 GB
|44 bin 599 TL
|48 bin 799 TL
|51 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro 512 GB
|49 bin 899 TL
|54 bin 399 TL
|57 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro 1 TB
|55 bin 199 TL
|59 bin 999 TL
|63 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro Max 128 GB
|45 bin 999 TL
|49 bin 999 TL
|52 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro Max 256 GB
|48 bin 599 TL
|52 bin 799 TL
|55 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro Max 512 GB
|53 bin 899 TL
|58 bin 399 TL
|61 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro Max 1 TB
|59 bin 199 TL
|63 bin 999 TL
|67 bin 999 TL
Apple Watch fiyatı için yapılan zam
|Cihaz
|Eski fiyat
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|Apple Watch SE
|5 bin 999 TL
|6 bin 499 TL
|6 bin 899 TL
|Apple Watch Series 8
|9 bin 299 TL
|9 bin 999 TL
|10 bin 699 TL
|Apple Watch Ultra
|27 bin 999 TL
|29 bin 999 TL
|32 bin 499 TL
AirPods fiyatı için yapılan zam
|Cihaz
|Eski fiyatı
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|AirPods (2. nesil)
|2 bin 999 TL
|3 bin 249 TL
|3 bin 399 TL
|AirPods (3. nesil)
|3 bin 999 TL
|4 bin 299 TL
|4 bin 499 TL
|AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu
|4 bin 199 TL
|4 bin 499 TL
|4 bin 699 TL
|AirPods Pro (2. nesil)
|5 bin 399 TL
|5 bin 899 TL
|6 bin 199 TL
|AirPods Max
|14 bin 499 TL
|15 bin 499 TL
|16 bin 499 TL
iPad fiyatı için yapılan zam
|Cihaz
|Eski fiyat
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|Apple Pencil (1. nesil)
|2 bin 199 TL
|2 bin 399 TL
|2 bin 519 TL
|Apple Pencil (2. nesil)
|2 bin 649 TL
|2 bin 889 TL
|3 bin 29 TL
|iPad (9. nesil) 64 GB
|8 bin 499 TL
|8 bin 999 TL
|9 bin 499 TL
|iPad (9. nesil) 256 GB
|11 bin 999 TL
|12 bin 799 TL
|13 bin 499 TL
|iPad (10. nesil) 64 GB
|11 bin 299 TL
|11 bin 999 TL
|12 bin 799 TL
|iPad (10. nesil) 256 GB
|14 bin 799 TL
|15 bin 799 TL
|16 bin 799 TL
|iPad mini 64 GB
|12 bin 999 TL
|13 bin 999 TL
|14 bin 799 TL
|iPad mini 128 GB
|16 bin 499 TL
|17 bin 799 TL
|18 bin 799 TL
|iPad Air 64 GB
|14 bin 999 TL
|16 bin 299 TL
|17 bin 299 TL
|iPad Air 128 GB
|18 bin 499 TL
|20 bin 099 TL
|21 bin 299 TL
|iPad Pro 11 inç 128 GB
|20 bin 499 TL
|21 bin 999 TL
|22 bin 999 TL
|iPad Pro 11 inç 256 GB
|22 bin 999 TL
|24 bin 499 TL
|25 bin 699 TL
|iPad Pro 11 inç 512 GB
|27 bin 999 TL
|29 bin 499 TL
|31 bin 199 TL
|iPad Pro 11 inç 1 TB
|37 bin 999 TL
|39 bin 499 TL
|41 bin 699 TL
|iPad Pro 11 inç 2 TB
|47 bin 999 TL
|49 bin 499 TL
|52 bin 199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 128 GB
|28 bin 499 TL
|30 bin 999 TL
|32 bin 499 TL
|iPad Pro 12.9 inç 256 GB
|30 bin 999 TL
|33 bin 499 TL
|35 bin 199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 512 GB
|35 bin 999 TL
|38 bin 499 TL
|40 bin 699 TL
|iPad Pro 12.9 inç 1 TB
|45 bin 999 TL
|48 bin 499 TL
|51 bin 199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 2 TB
|55 bin 999 TL
|58 bin 499 TL
|61 bin 699 TL
MacBook fiyatı için yapılan zam
|Cihaz
|Eski fiyat
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|MacBook Air M1
|21 bin 999 TL
|23 bin 999 TL
|24 bin 999 TL
|MacBook Air M2 256 GB
|29 bin 999 TL
|32 bin 499 TL
|31 bin 499 TL
|MacBook Air M2 512 GB
|37 bin 499 TL
|40 bin 299 TL
|39 bin 999 TL
|15 inç MacBook Air M2 256 GB
(Yeni ürün)
|–
|–
|36 bin 999 TL
|15 inç MacBook Air M2 512 GB
(Yeni ürün)
|–
|–
|42 bin 199 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 256 GB
|31 bin 999 TL
|34 bin 999 TL
|36 bin 999 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 512 GB
|36 bin 999 TL
|40 bin199 TL
|42 bin 199 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|49 bin 999 TL
|53 bin 999 TL
|56 bin 999 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|62 bin 499 TL
|67 bin 999 TL
|71 bin 999 TL
|Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
|77 bin 499 TL
|82 bin 999 TL
|87 bin 999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|62 bin 499 TL
|66 bin 999 TL
|69 bin 999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|67 bin 499 TL
|72 bin 199 TL
|75 bin 199 TL
|Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
|87 bin 499 TL
|92 bin 999 TL
|97 bin 999 TL