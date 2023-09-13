Haber Tarihi: 13 Eylül 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 09:35

iPhone 15 Pro Max 1 TB Amerika, Türkiye Fiyatları 2023: iPhone 15 Pro Max Ön Sipariş

Iphone 15 Pro Max Amerika, Türkiye Fiyatları belli oldu... IPhone 15 pro ve pro max fiyatları ve özellikleri özellikleri belli oldu. Apple, Wonderlust etkinliği ile iPhone 15 serisi ve Apple Watch Series 9 dahil bir dizi yeni ürün tanıtıldı. Yeni iPhone serisinin fiyatıysa modeline göre 799 dolar ile 1.199 dolar arasında değişiyor. 128 GB iPhone 15'in Türkiye satış fiyatı 49 bin 999 lira olacak. En pahalı iPhone ProMax 1TB ise 92 bin 999 TL'den satışa sunulacak.

iPhone 15 Pro Max 1 TB Amerika, Türkiye Fiyatları 2023: iPhone 15 Pro Max Ön Sipariş
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Iphone 15 Pro Max Türkiye Fiyatları belli oluyor... iPhone 15 pro ve pro max hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple'ın 2023 Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Apple, kısa süre önce iPhone 14 serisini satışa sunmuştu. Bunun üzerinden iPhone 15'e dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler olacak? İşte, o detaylar
İPHONE 15 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
BloombergHT'den Hande Berktan'ın haberine göre iPhone 15 modellerinde çentiğe tamamen veda edildi. Bundan böyle iPhone 15 dahil tüm modellerde artık 'Dynamic Island' (dinamik ada) yer alacak. Dynamic Island, hava yolu bilgileri de dahil olmak üzere farklı yeni özellikler taşıyacak.

iPhone 15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki SuperRetina XDR ekranına sahip olacak. Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.

Ekran noktasında, tüm iPhone 15 modelleri, 28mm işlemle üretilen, daha fazla güç tasarrufu sağlayan OLED ekran sürücü çipiyle donatılmış. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48MP ana kamera, f/2.4 diyafram aralığına sahip 12MP ultra geniş kameraya sahip. 

iPhone 15 ve 15 Plus, siyah, yıldız ışığı, açık mavi, sarı ve mercan pembesi renkleriyle geliyor.

iPhone 15 ve 15 Plus, önceki Pro modellerde kullanılan Apple A16 Bionicçipi kullanıyor. 16 milyar transistörün bulunduğu yonga, rakiplerine göre yüzde 40 daha hızlı, yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliğine sahip.

iPhone 15 modelleri, 6GB RAM ile geliyor. Apple, iPhone 14 ve 14 Plus ile aynı miktarda bellek kullanmayı tercih etmiş. Depolama açısından da bir değişiklik yok. iPhone 15 ve 15 Plus, 128GB, 256GB ve 512GB depolama alanı seçeneği sunuyor.

iPhone 15, 799 dolardan, iPhone 15 Plus da 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.


iPhone 15 özellikleri 

  • Ekran: 6.1 inç, 2532×1170, 60Hz, OLED
  • İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
  • Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
  • Ön kamera: 12MP
  • Batarya: 3877 mAh
  • Yazılım: iOS 17
  • Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
  • Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

iPhone 15 Plus özellikleri 

  • Ekran: 6.7 inç, 1284×2778, 60Hz, OLED
  • İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
  • Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
  • Ön kamera: 12MP
  • Batarya: 4912 mAh
  • Yazılım: iOS 17
  • Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
  • Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm, 203 gr
iPhone modeli 128GB 256GB 512GB
iPhone 15 799 dolar 899 dolar 1.099 dolar
iPhone 15 Plus 899 dolar 999 dolar 1.199 dolar



iPhone 15 Pro Max özellikleri

  • Ekran: 6.7 inç, 1290×2796 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO SuperRetina XDR OLED
  • İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)
  • Bellek: 8GB RAM
  • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
  • Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş
  • Ön kamera: 12MP
  • Batarya: 4852 mAh
  • Yazılım: iOS 17
  • Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi
  • Boyut ve ağırlık: 8.25 x 159.9 x 76.7 mm, 221 gr
  • iPhone 15 Pro özellikleri 
  • Ekran: 6.1 inç, 1170×2532 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO SuperRetina XDR OLED
  • İşlemci: Apple A17 Bionic (3nm)
  • Bellek: 8GB RAM
  • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
  • Arka kamera: 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş
  • Ön kamera: 12MP
  • Batarya: 3650 mAh
  • Yazılım: iOS 17
  • Renkler: Siyah, gri, titanyum, mavi
  • Boyut ve ağırlık: 8.25 x 146.6 x 70.6 mm, 188 gr
iPhone 15 Pro Serisi fiyat listesi 
  128GB 256GB 512GB 1TB
iPhone 15 Pro 999 dolar 1.099 dolar 1.299 dolar 1.499 dolar
iPhone 15 Pro Max 1.199 dolar 1.399dolar 1.599 dolar

İphone 15'in Türkiye fiyatları

iPhone 15 Serisi Türkiye Satış Fiyatı 128GB 256GB 512GB
iPhone 15 49.999 TL. 53.999 TL. 61.999 TL.
iPhone 15 Plus 56.999 TL. 60.999 TL. 68.999 TL.
 
iPhone 15 Pro Serisi  Türkiye Satış Fiyatı 128GB 256GB 512GB 1TB
iPhone 15 Pro 64.999 TL. 68.999 TL. 76.999 TL. 84.999 TL.
iPhone 15 Pro Max 76.999 TL. 84.999 TL. 92.999 TL.
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