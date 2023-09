iPhone 15 Pro Max 1 TB Amerika, Türkiye Fiyatları 2023: iPhone 15 Pro Max Ön Sipariş

Dynamic Island'

iPhone 15 özellikleri

Ekran: 6.1 inç, 2532×1170, 60Hz, OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 12MP

Batarya: 3877 mAh

Yazılım: iOS 17

Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

iPhone 15 Plus özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 1284×2778, 60Hz, OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 12MP

Batarya: 4912 mAh

Yazılım: iOS 17

Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm, 203 gr

iPhone modeli 128GB 256GB 512GB iPhone 15 799 dolar 899 dolar 1.099 dolar iPhone 15 Plus 899 dolar 999 dolar 1.199 dolar

BloombergHT'den Hande Berktan'ın haberine göre iPhone 15 modellerinde çentiğe tamamen veda edildi. Bundan böyle iPhone 15 dahil tüm modellerde artık '(dinamik ada) yer alacak. Dynamic Island, hava yolu bilgileri de dahil olmak üzere farklı yeni özellikler taşıyacak.iPhone 15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki SuperRetina XDR ekranına sahip olacak. Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.Ekran noktasında, tüm iPhone 15 modelleri, 28mm işlemle üretilen, daha fazla güç tasarrufu sağlayan OLED ekran sürücü çipiyle donatılmış. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48MP ana kamera, f/2.4 diyafram aralığına sahip 12MP ultra geniş kameraya sahip.iPhone 15 ve 15 Plus, siyah, yıldız ışığı, açık mavi, sarı ve mercan pembesi renkleriyle geliyor.iPhone 15 ve 15 Plus, önceki Pro modellerde kullanılan Apple A16 Bionicçipi kullanıyor. 16 milyar transistörün bulunduğu yonga, rakiplerine göre yüzde 40 daha hızlı, yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliğine sahip.iPhone 15 modelleri, 6GB RAM ile geliyor. Apple, iPhone 14 ve 14 Plus ile aynı miktarda bellek kullanmayı tercih etmiş. Depolama açısından da bir değişiklik yok. iPhone 15 ve 15 Plus, 128GB, 256GB ve 512GB depolama alanı seçeneği sunuyor.iPhone 15, 799 dolardan, iPhone 15 Plus da 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.