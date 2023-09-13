iPhone 15 Pro Max 1 TB Amerika, Türkiye Fiyatları 2023: iPhone 15 Pro Max Ön Sipariş

iPhone 15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki SuperRetina XDR ekranına sahip olacak. Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.
Ekran noktasında, tüm iPhone 15 modelleri, 28mm işlemle üretilen, daha fazla güç tasarrufu sağlayan OLED ekran sürücü çipiyle donatılmış. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48MP ana kamera, f/2.4 diyafram aralığına sahip 12MP ultra geniş kameraya sahip.
iPhone 15 ve 15 Plus, siyah, yıldız ışığı, açık mavi, sarı ve mercan pembesi renkleriyle geliyor.
iPhone 15 ve 15 Plus, önceki Pro modellerde kullanılan Apple A16 Bionicçipi kullanıyor. 16 milyar transistörün bulunduğu yonga, rakiplerine göre yüzde 40 daha hızlı, yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliğine sahip.
iPhone 15 modelleri, 6GB RAM ile geliyor. Apple, iPhone 14 ve 14 Plus ile aynı miktarda bellek kullanmayı tercih etmiş. Depolama açısından da bir değişiklik yok. iPhone 15 ve 15 Plus, 128GB, 256GB ve 512GB depolama alanı seçeneği sunuyor.
iPhone 15, 799 dolardan, iPhone 15 Plus da 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.
iPhone 15 özellikleri
- Ekran: 6.1 inç, 2532×1170, 60Hz, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 3877 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr
iPhone 15 Plus özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1284×2778, 60Hz, OLED
- İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 4912 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
- Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm, 203 gr
|iPhone modeli
|128GB
|256GB
|512GB
|iPhone 15
|799 dolar
|899 dolar
|1.099 dolar
|iPhone 15 Plus
|899 dolar
|999 dolar
|1.199 dolar