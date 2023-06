iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri nedir - IPhone 15 pro ve pro max fiyatları ve özellikleri 2023

iPhone modeli 128GB 256 GB 512 GB 1TB iPhone 14

Cihaz Eski fiyat 18 Mayıs zamlı fiyat 5 Haziran yeni fiyat iPhone SE 128 GB 16 bin 999 TL 18 bin 499 TL 19 bin 499 TL iPhone SE 256 GB 18 bin 299 TL 19 bin 899 TL 20 bin 999 TL iPhone SE 512 GB 20 bin 899 TL 22 bin 699 TL 23 bin 999 TL iPhone 12 128 GB 24 bin 999 TL 26 bin 999 TL 28 bin 499 TL iPhone 12 256 GB 26 bin 299 TL 28 bin 399 TL 29 bin 999 TL iPhone 12 512 GB 28 bin 899 TL 31 bin 199 TL 32 bin 999 TL iPhone 13 mini 128 GB 24 bin 999 TL 26 bin 999 TL 28 bin 499 TL iPhone 13 mini 256 GB 27 bin 599 TL 29 bin 799 TL 31 bin 499 TL iPhone 13 mini 512 GB 32 bin 899 TL 35 bin 399 TL 37 bin 499 TL iPhone 13 128 GB 28 bin 999 TL 29 bin 999 TL 31 bin 999 TL iPhone 13 256 GB 30 bin 599 TL 32 bin 799 TL 34 bin 499 TL iPhone 13 512 GB 35 bin 899 TL 38 bin 399 TL 40 bin 999 TL iPhone 14 128 GB 32 bin 999 TL 35 bin 999 TL 37 bin 999 TL iPhone 14 512 GB 40 bin 899 TL 44 bin 399 TL 46 bin 999 TL iPhone 14 Plus 128 GB 36 bin 999 TL 39 bin 999 TL 41 bin 999 TL iPhone 14 Plus 512 GB 44 bin 899 TL 48 bin 399 TL 50 bin 999 TL iPhone 14 Pro 41 bin 999 TL 45 bin 999 TL 48 bin 999 TL iPhone 14 Pro 256 GB 44 bin 599 TL 48 bin 799 TL 51 bin 999 TL iPhone 14 Pro 512 GB 49 bin 899 TL 54 bin 399 TL 57 bin 999 TL iPhone 14 Pro 1 TB 55 bin 199 TL 59 bin 999 TL 63 bin 999 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB 45 bin 999 TL 49 bin 999 TL 52 bin 999 TL iPhone 14 Pro Max 256 GB 48 bin 599 TL 52 bin 799 TL 55 bin 999 TL iPhone 14 Pro Max 512 GB 53 bin 899 TL 58 bin 399 TL 61 bin 999 TL iPhone 14 Pro Max 1 TB 59 bin 199 TL 63 bin 999 TL 67 bin 999 TL

Apple Watch fiyatı için yapılan zam





Cihaz Eski fiyat 18 Mayıs zamlı fiyat 5 Haziran yeni fiyat Apple Watch SE 5 bin 999 TL 6 bin 499 TL 6 bin 899 TL Apple Watch Series 8 9 bin 299 TL 9 bin 999 TL 10 bin 699 TL Apple Watch Ultra 27 bin 999 TL 29 bin 999 TL 32 bin 499 TL

AirPods fiyatı için yapılan zam





Cihaz Eski fiyatı 18 Mayıs zamlı fiyat 5 Haziran yeni fiyat AirPods (2. nesil) 2 bin 999 TL 3 bin 249 TL 3 bin 399 TL AirPods (3. nesil) 3 bin 999 TL 4 bin 299 TL 4 bin 499 TL AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu 4 bin 199 TL 4 bin 499 TL 4 bin 699 TL AirPods Pro (2. nesil) 5 bin 399 TL 5 bin 899 TL 6 bin 199 TL AirPods Max 14 bin 499 TL 15 bin 499 TL 16 bin 499 TL

iPad fiyatı için yapılan zam





Cihaz Eski fiyat 18 Mayıs zamlı fiyat 5 Haziran yeni fiyat Apple Pencil (1. nesil) 2 bin 199 TL 2 bin 399 TL 2 bin 519 TL Apple Pencil (2. nesil) 2 bin 649 TL 2 bin 889 TL 3 bin 29 TL iPad (9. nesil) 64 GB 8 bin 499 TL 8 bin 999 TL 9 bin 499 TL iPad (9. nesil) 256 GB 11 bin 999 TL 12 bin 799 TL 13 bin 499 TL iPad (10. nesil) 64 GB 11 bin 299 TL 11 bin 999 TL 12 bin 799 TL iPad (10. nesil) 256 GB 14 bin 799 TL 15 bin 799 TL 16 bin 799 TL iPad mini 64 GB 12 bin 999 TL 13 bin 999 TL 14 bin 799 TL iPad mini 128 GB 16 bin 499 TL 17 bin 799 TL 18 bin 799 TL iPad Air 64 GB 14 bin 999 TL 16 bin 299 TL 17 bin 299 TL iPad Air 128 GB 18 bin 499 TL 20 bin 099 TL 21 bin 299 TL iPad Pro 11 inç 128 GB 20 bin 499 TL 21 bin 999 TL 22 bin 999 TL iPad Pro 11 inç 256 GB 22 bin 999 TL 24 bin 499 TL 25 bin 699 TL iPad Pro 11 inç 512 GB 27 bin 999 TL 29 bin 499 TL 31 bin 199 TL iPad Pro 11 inç 1 TB 37 bin 999 TL 39 bin 499 TL 41 bin 699 TL iPad Pro 11 inç 2 TB 47 bin 999 TL 49 bin 499 TL 52 bin 199 TL iPad Pro 12.9 inç 128 GB 28 bin 499 TL 30 bin 999 TL 32 bin 499 TL iPad Pro 12.9 inç 256 GB 30 bin 999 TL 33 bin 499 TL 35 bin 199 TL iPad Pro 12.9 inç 512 GB 35 bin 999 TL 38 bin 499 TL 40 bin 699 TL iPad Pro 12.9 inç 1 TB 45 bin 999 TL 48 bin 499 TL 51 bin 199 TL iPad Pro 12.9 inç 2 TB 55 bin 999 TL 58 bin 499 TL 61 bin 699 TL

MacBook fiyatı için yapılan zam





Cihaz Eski fiyat 18 Mayıs zamlı fiyat 5 Haziran yeni fiyat MacBook Air M1 21 bin 999 TL 23 bin 999 TL 24 bin 999 TL MacBook Air M2 256 GB 29 bin 999 TL 32 bin 499 TL 31 bin 499 TL MacBook Air M2 512 GB 37 bin 499 TL 40 bin 299 TL 39 bin 999 TL 15 inç MacBook Air M2 256 GB

(Yeni ürün) – – 36 bin 999 TL 15 inç MacBook Air M2 512 GB

(Yeni ürün) – – 42 bin 199 TL 13 inç M2 MacBook Pro 256 GB 31 bin 999 TL 34 bin 999 TL 36 bin 999 TL 13 inç M2 MacBook Pro 512 GB 36 bin 999 TL 40 bin199 TL 42 bin 199 TL Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 49 bin 999 TL 53 bin 999 TL 56 bin 999 TL Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 62 bin 499 TL 67 bin 999 TL 71 bin 999 TL Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 77 bin 499 TL 82 bin 999 TL 87 bin 999 TL Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 62 bin 499 TL 66 bin 999 TL 69 bin 999 TL Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 67 bin 499 TL 72 bin 199 TL 75 bin 199 TL Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 87 bin 499 TL 92 bin 999 TL 97 bin 999 TL

Apple, yıllardır değişmeyen katı bir program izliyor: yeni iPhone'lar her zaman Eylül başında duyurulur ve duyurudan bir buçuk hafta sonra gelir.Apple'ın iPhone 15 çıkış tarihiyle bu rotada kalmasını bekliyoruz, bu nedenle resmi açıklama için 12 Eylül 2023 Salı ve 22 Eylül Cuma günü mağaza içi sürüm için tahminde bulunabiliriz.Tabii ki, herhangi bir makul kesinliğe sahip olmak için çok erken ve bu tarihler, sızan bilgilerden ziyade Apple'ın olağan yıllık programına dayanmaktadıriPhone 15'teki yeni özelliklerle ilgili epeyce ayrıntı biliyor olsak da, fiyatlara ve açıkçası, bu kadar erken tahmin etmek biraz zor olacak mevcut enflasyona ilişkin henüz bir içgörüye sahip değiliz.Yine de, bir tahminde bulunmak zorunda kalsaydık, Apple'ın iPhone 14 serisi ile aynı fiyatları sürdüreceğine bahse girerdik. Sadece iPhone 15 Ultra modelinin fiyat artışı alması daha olası görünüyor.Hatırlayacağınız üzere Apple'ın teknik sorunlar nedeniyle iPhone 15 Pro serisi için planlanan katı hal tuşlarını rafa kaldıracağından sizlere bahsetmiştik. Ancak 9to5Mac tarafından paylaşılan CAD görüntüleri, Pro ailesinin her şeye rağmen yeni Eylem düğmesine sahip olacağını gösteriyor. iPhone 15 ve 15 Plus ise, önceki iPhone modellerinde karşımıza çıkan sessize alma tuşu koruyacak.Bilmeyenler için iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde karşımıza çıkacak yeni Eylem Düğmesi, Apple Watch Ultra'ya benzer şekilde ek işlevler sunacak. Öyle ki ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getireceği belirtiliyor.*Hafif basma – Kamera odaklama*Sert basma - Fotoğraf çekme*Sert basma ve basılı tutma - Video kaydetmeYukarıdaki görüntüye baktığımızda, iPhone 15 Pro'da yer verilen kamera adasının önceki görüntülere kıyasla daha az çıkıntıya sahip olduğunu görüyoruz. Pro Max sürümü ise, 6x yakılaştırma sunan periskop lens söylentilerini doğrular nitelikle daha büyük bir çıkıntı ile karşımıza çıkıyor.iPhone 15'in özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otoriteler, bu koşulların sağlanmaması halinde iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılarda bulunmuştu.iPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması bekleniyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.Apple Store'da satılan iPhone modellerinin zamlı fiyatları şöyle oldu: