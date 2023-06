iPhone 13, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları 2023

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat iPhone SE 128 GB 16.999 TL 18.499 TL 19.499 TL iPhone SE 256 GB 18.299 TL 19.899 TL 20.999 TL iPhone SE 512 GB 20.899 TL 22.699 TL 23.999 TL iPhone 12 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL iPhone 12 256 GB 26.299 TL 28.399 TL 29.999 TL iPhone 12 512 GB 28.899 TL 31.199 TL 32.999 TL iPhone 13 mini 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL iPhone 13 mini 256 GB 27.599 TL 29.799 TL 31.499 TL iPhone 13 mini 512 GB 32.899 TL 35.399 TL 37.499 TL iPhone 13 128 GB 28.999 TL 29.999 TL 31.999 TL iPhone 13 256 GB 30.599 TL 32.799 TL 34.499 TL iPhone 13 512 GB 35.899 TL 38.399 TL 40.999 TL iPhone 14 128 GB 32.999 TL 35.999 TL 37.999 TL iPhone 14 512 GB 40.899 TL 44.399 TL 46.999 TL iPhone 14 Plus 128 GB 36.999 TL 39.999 TL 41.999 TL iPhone 14 Plus 512 GB 44.899 TL 48.399 TL 50.999 TL iPhone 14 Pro 41.999 TL 45.999 TL 48.999 TL iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL 48.799 TL 51.999 TL iPhone 14 Pro 512 GB 49.899 TL 54.399 TL 57.999 TL iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL 59.999 TL 63.999 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL 49.999 TL 52.999 TL iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL 52.799 TL 55.999 TL iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL 58.399 TL 61.999 TL iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL 63.999 TL 67.999 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat Apple Watch SE 5.999 TL 6.499 TL 6.899 TL Apple Watch Series 8 9.299 TL 9.999 TL 10.699 TL Apple Watch Ultra 27.999 TL 29.999 TL 32.499 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat AirPods (2. nesil) 2.999 TL 3.249 TL 3.399 TL AirPods (3. nesil) 3.999 TL 4.299 TL 4.499 TL AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu 4.199 TL 4.499 TL 4.699 TL AirPods Pro (2. nesil) 5.399 TL 5.899 TL 6.199 TL AirPods Max 14.499 TL 15.499 TL 16.499 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat Apple Pencil (1. nesil) 2.199 TL 2.399 TL 2.519 TL Apple Pencil (2. nesil) 2.649 TL 2.889 TL 3.029 TL iPad (9. nesil) 64 GB 8.499 TL 8.999 TL 9.499 TL iPad (9. nesil) 256 GB 11.999 TL 12.799 TL 13.499 TL iPad (10. nesil) 64 GB 11.299 TL 11.999 TL 12.799 TL iPad (10. nesil) 256 GB 14.799 TL 15.799 TL 16.799 TL iPad mini 64 GB 12.999 TL 13.999 TL 14.799 TL iPad mini 128 GB 16.499 TL 17.799 TL 18.799 TL iPad Air 64 GB 14.999 TL 16.299 TL 17.299 TL iPad Air 128 GB 18.499 TL 20.099 TL 21.299 TL iPad Pro 11 inç 128 GB 20.499 TL 21.999 TL 22.999 TL iPad Pro 11 inç 256 GB 22.999 TL 24.499 TL 25.699 TL iPad Pro 11 inç 512 GB 27.999 TL 29.499 TL 31.199 TL iPad Pro 11 inç 1 TB 37.999 TL 39.499 TL 41.699 TL iPad Pro 11 inç 2 TB 47.999 TL 49.499 TL 52.199 TL iPad Pro 12.9 inç 128 GB 28.499 TL 30.999 TL 32.499 TL iPad Pro 12.9 inç 256 GB 30.999 TL 33.499 TL 35.199 TL iPad Pro 12.9 inç 512 GB 35.999 TL 38.499 TL 40.699 TL iPad Pro 12.9 inç 1 TB 45.999 TL 48.499 TL 51.199 TL iPad Pro 12.9 inç 2 TB 55.999 TL 58.499 TL 61.699 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat MacBook Air M1 21.999 TL 23.999 TL 24.999 TL MacBook Air M2 256 GB 29.999 TL 32.499 TL 31.499 TL MacBook Air M2 512 GB 37.499 TL 40.299 TL 39.999 TL 15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün) – – 36.999 TL 15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün) – – 42.199 TL 13 inç M2 MacBook Pro 256 GB 31.999 TL 34.999 TL 36.999 TL 13 inç M2 MacBook Pro 512 GB 36.999 TL 40.199 TL 42.199 TL Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 49.999 TL 53.999 TL 56.999 TL Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 62.499 TL 67.999 TL 71.999 TL Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 77.499 TL 82.999 TL 87.999 TL Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 62.499 TL 66.999 TL 69.999 TL Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 67.499 TL 72.199 TL 75.199 TL Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB

Apple Türkiye iPhone 14 fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından iPhone almak isteyenler, güncel iPhone 14 fiyatlarını incelemeye başladı. Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 14 serisi gelen zamların ardından, Apple Türkiye iPhone 14 fiyat listesini güncelledi. İşte yeni zamlar sonrasında 2023 iPhone 14 güncel fiyat listesi...Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliği dün gerçekleştirildi. WWDC 23 etkinliğinin hemen öncesine satışa kapatılan Apple Store, etkinliğin ardından ürünlerin zamlı fiyatlarıyla yeniden erişime açıldı.ABD'li teknoloji devi Apple, WWDC 2023 lansmanında, yeni yazılım iOS 17 sürümünü, watchOS 10, yeni Mac Pro, Mac Studio modelleri, şimdiye kadar ki en güçlü çipi M2 Ultra ve yeni AR/VR gözlüğü Vision Pro'ya kadar uzanan tüm yeni ürünlerini tanıttı.Apple'ın dolardaki yükselişe bağlı olarak Mayıs ayı ortasında yaptığı zammın ardından dün yaptığı yeni zamla birlikte en ucuz iPhone 14 modelinin fiyatı 35.999 TL'den 37.999 TL'ye yükseldi. Yeni zam ile iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı da 45.999 TL'den 48.999 TL'ye çıktı. En pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı ise 63.999' TL'den 67.999 TL'ye çıktı.Yapılan zamlarla birlikte iPhone 13, iPhone 12, iPhone SE, Apple Watch, iPad fiyatları ile birlikte MacBook fiyatları da yükseldi.Apple Store'da satılan iPhone modellerinin zamlı fiyatları şöyle oldu:Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski ve yeni fiyatları şöyle yansıdı:iPhone 14 128 GBEski fiyatı: 35.999 TL / Yeni fiyatı: 37.999 TLiPhone 14 256 GBEski fiyatı: 38.799 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TLiPhone 14 512 GBEski fiyatı: 44.399 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TLiPhone 14 Plus 128 GBEski fiyatı: 39.999 TL / Yeni fiyatı: 41.999 TLiPhone 14 Plus 256 GBEski fiyatı: 42.799 TL / Yeni fiyatı: 44.999 TLiPhone 14 Plus 512 GBEski fiyatı: 48.399 TL / Yeni fiyatı: 50.999 TLiPhone 14 Pro 128 GBEski fiyatı: 45.999 TL / Yeni fiyatı: 48.999 TLiPhone 14 Pro 256 GBEski fiyatı: 48.799 TL / Yeni fiyatı: 51.999 TLiPhone 14 Pro 512 GBEski fiyatı: 54.399 TL / Yeni fiyatı: 57.999 TLiPhone 14 Pro 1 TBEski fiyatı: 59.999 TL / Yeni fiyatı: 63.999 TLiPHONE 14 PRO MAX FİYATLARIiPhone 14 Pro Max 128 GBEski fiyatı: 49.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TLiPhone 14 Pro Max 256 GBEski fiyatı: 52.799 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TLiPhone 14 Pro Max 512 GBEski fiyatı: 58.399 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TLiPhone 14 Pro Max 1 TBEski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 67.999 TLiPhone 13 mini 128 GBEski fiyatı: 26.999 TL / Yeni fiyatı: 28.499 TLiPhone 13 mini 256 GBEski fiyatı: 29.799 TL / Yeni fiyatı: 31.499 TLiPhone 13 mini 512 GBEski fiyatı: 35.399 TL / Yeni fiyatı: 37.499 TLiPhone 13 128 GBEski fiyatı: 29.999 TL / Yeni fiyatı: 31.999 TLiPhone 13 256 GBEski fiyatı: 32.799 TL / Yeni fiyatı: 34.999 TLiPhone 13 512 GBEski fiyatı: 38.399 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TLiPhone SE 64 GBEski fiyatı: 18.499 TL / Yeni fiyatı: 19.499 TLiPhone SE 128 GBEski fiyatı: 19.899 TL / Yeni fiyatı: 20.999 TLiPhone SE 256 GBEski fiyatı: 22.699 TL / Yeni fiyatı: 23.999 TLiPHONE 12 FİYATLARIiPhone 12 64 GBEski fiyatı: 26.999 TL / Yeni fiyatı: 28.499 TLiPhone 12 128 GBEski fiyatı: 28.399 TL / Yeni fiyatı: 29.999 TLiPhone 12 256 GBEski fiyatı: 31.199 TL / Yeni fiyatı: 32.999 TLEski fiyatı: 3.249 TL / Yeni fiyatı: 3.399 TLAirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj KutusuEski fiyatı: 4.499 TL / Yeni fiyatı: 4.699 TLAirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj KutusuEski fiyatı: 4.299 TL / Yeni fiyatı: 4.499 TLAirPods Pro (2. nesil)Eski fiyatı: 5.899 TL / Yeni fiyatı: 6.199 TLEski fiyatı: 15.499 TL / Yeni fiyatı: 16.499 TLEski fiyatı: 29.999 TL / Yeni fiyatı: 32.499 TLApple Watch Series 841 mm eski fiyatı: 9.999 TL / Yeni fiyatı: 10.699 TL45 mm eski fiyatı: 10.799 TL / Yeni fiyatı: 11.499 TL40 mm eski fiyatı: 6.499 TL / Yeni fiyatı: 6.899 TL44 mm eski fiyatı: 7.299 TL / Yeni fiyatı: 7.699 TLiPad Pro11 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 21.999 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 22.999 TL12.9 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 30.999 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 32.499 TL64 GB eski başlangıç fiyatı: 16.299 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 17.299 TL256 GB eski başlangıç fiyatı: 20.099 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 21.299 TL64 GB eski fiyatı: 11.999 TL / Yeni fiyatı: 12.799 TL256 GB eski fiyatı: 15.799 TL / Yeni fiyatı: 16.799 TL64 GB eski fiyatı: 8.999 TL / Yeni fiyatı: 9.499 TL256 GB eski fiyatı: 12.799 TL / Yeni fiyatı: 13.499 TL64 GB eski fiyatı: 13.999 TL / Yeni fiyatı: 14.799 TL256 GB eski fiyatı: 17.799 TL / Yeni fiyatı: 18.799 T