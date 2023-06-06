iPhone 13, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatı ne kadar 2023

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artış nedeniyle akıllı telefon fiyatlarına son 2 yılda zam üstüne zam gelmişti. İthalatta gözetim uygulamaları kapsamında, akıllı telefonların ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) artışa gidilmesiyle akıllı telefon fiyatlarında mart ayından itibaren yeni zam dalgası başlayacak. Tahminlere göre, 7 bin 500 TL olan bir akıllı telefonun fiyatı 10 bin 100 TL'yi geçecek. Peki, telefonlara zam gelecek mi? 2023 İphone telefonlara zam gelecek mi? İPHONE FİYATLARI 2023: Apple iPhone fiyat listesi
Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliği dün gerçekleştirildi. WWDC 23 etkinliğinin hemen öncesine satışa kapatılan Apple Store, etkinliğin ardından ürünlerin zamlı fiyatlarıyla yeniden erişime açıldı.
ABD'li teknoloji devi Apple, WWDC 2023 lansmanında, yeni yazılım iOS 17 sürümünü, watchOS 10, yeni Mac Pro, Mac Studio modelleri, şimdiye kadar ki en güçlü çipi M2 Ultra ve yeni AR/VR gözlüğü Vision Pro'ya kadar uzanan tüm yeni ürünlerini tanıttı.
Apple'ın dolardaki yükselişe bağlı olarak Mayıs ayı ortasında yaptığı zammın ardından dün yaptığı yeni zamla birlikte en ucuz iPhone 14 modelinin fiyatı 35.999 TL'den 37.999 TL'ye yükseldi. Yeni zam ile iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı da 45.999 TL'den 48.999 TL'ye çıktı. En pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı ise 63.999' TL'den 67.999 TL'ye çıktı.
Yapılan zamlarla birlikte iPhone 13, iPhone 12, iPhone SE, Apple Watch, iPad fiyatları ile birlikte MacBook fiyatları da yükseldi.
Apple Store'da satılan iPhone modellerinin zamlı fiyatları şöyle oldu:
|Cihaz
|Eski fiyat
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|iPhone SE 128 GB
|16 bin 999 TL
|18 bin 499 TL
|19 bin 499 TL
|iPhone SE 256 GB
|18 bin 299 TL
|19 bin 899 TL
|20 bin 999 TL
|iPhone SE 512 GB
|20 bin 899 TL
|22 bin 699 TL
|23 bin 999 TL
|iPhone 12 128 GB
|24 bin 999 TL
|26 bin 999 TL
|28 bin 499 TL
|iPhone 12 256 GB
|26 bin 299 TL
|28 bin 399 TL
|29 bin 999 TL
|iPhone 12 512 GB
|28 bin 899 TL
|31 bin 199 TL
|32 bin 999 TL
|iPhone 13 mini 128 GB
|24 bin 999 TL
|26 bin 999 TL
|28 bin 499 TL
|iPhone 13 mini 256 GB
|27 bin 599 TL
|29 bin 799 TL
|31 bin 499 TL
|iPhone 13 mini 512 GB
|32 bin 899 TL
|35 bin 399 TL
|37 bin 499 TL
|iPhone 13 128 GB
|28 bin 999 TL
|29 bin 999 TL
|31 bin 999 TL
|iPhone 13 256 GB
|30 bin 599 TL
|32 bin 799 TL
|34 bin 499 TL
|iPhone 13 512 GB
|35 bin 899 TL
|38 bin 399 TL
|40 bin 999 TL
|iPhone 14 128 GB
|32 bin 999 TL
|35 bin 999 TL
|37 bin 999 TL
|iPhone 14 512 GB
|40 bin 899 TL
|44 bin 399 TL
|46 bin 999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|36 bin 999 TL
|39 bin 999 TL
|41 bin 999 TL
|iPhone 14 Plus 512 GB
|44 bin 899 TL
|48 bin 399 TL
|50 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro
|41 bin 999 TL
|45 bin 999 TL
|48 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro 256 GB
|44 bin 599 TL
|48 bin 799 TL
|51 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro 512 GB
|49 bin 899 TL
|54 bin 399 TL
|57 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro 1 TB
|55 bin 199 TL
|59 bin 999 TL
|63 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro Max 128 GB
|45 bin 999 TL
|49 bin 999 TL
|52 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro Max 256 GB
|48 bin 599 TL
|52 bin 799 TL
|55 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro Max 512 GB
|53 bin 899 TL
|58 bin 399 TL
|61 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro Max 1 TB
|59 bin 199 TL
|63 bin 999 TL
|67 bin 999 TL
Apple Watch fiyatı için yapılan zam
|Cihaz
|Eski fiyat
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|Apple Watch SE
|5 bin 999 TL
|6 bin 499 TL
|6 bin 899 TL
|Apple Watch Series 8
|9 bin 299 TL
|9 bin 999 TL
|10 bin 699 TL
|Apple Watch Ultra
|27 bin 999 TL
|29 bin 999 TL
|32 bin 499 TL
AirPods fiyatı için yapılan zam
|Cihaz
|Eski fiyatı
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|AirPods (2. nesil)
|2 bin 999 TL
|3 bin 249 TL
|3 bin 399 TL
|AirPods (3. nesil)
|3 bin 999 TL
|4 bin 299 TL
|4 bin 499 TL
|AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu
|4 bin 199 TL
|4 bin 499 TL
|4 bin 699 TL
|AirPods Pro (2. nesil)
|5 bin 399 TL
|5 bin 899 TL
|6 bin 199 TL
|AirPods Max
|14 bin 499 TL
|15 bin 499 TL
|16 bin 499 TL
iPad fiyatı için yapılan zam
|Cihaz
|Eski fiyat
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|Apple Pencil (1. nesil)
|2 bin 199 TL
|2 bin 399 TL
|2 bin 519 TL
|Apple Pencil (2. nesil)
|2 bin 649 TL
|2 bin 889 TL
|3 bin 29 TL
|iPad (9. nesil) 64 GB
|8 bin 499 TL
|8 bin 999 TL
|9 bin 499 TL
|iPad (9. nesil) 256 GB
|11 bin 999 TL
|12 bin 799 TL
|13 bin 499 TL
|iPad (10. nesil) 64 GB
|11 bin 299 TL
|11 bin 999 TL
|12 bin 799 TL
|iPad (10. nesil) 256 GB
|14 bin 799 TL
|15 bin 799 TL
|16 bin 799 TL
|iPad mini 64 GB
|12 bin 999 TL
|13 bin 999 TL
|14 bin 799 TL
|iPad mini 128 GB
|16 bin 499 TL
|17 bin 799 TL
|18 bin 799 TL
|iPad Air 64 GB
|14 bin 999 TL
|16 bin 299 TL
|17 bin 299 TL
|iPad Air 128 GB
|18 bin 499 TL
|20 bin 099 TL
|21 bin 299 TL
|iPad Pro 11 inç 128 GB
|20 bin 499 TL
|21 bin 999 TL
|22 bin 999 TL
|iPad Pro 11 inç 256 GB
|22 bin 999 TL
|24 bin 499 TL
|25 bin 699 TL
|iPad Pro 11 inç 512 GB
|27 bin 999 TL
|29 bin 499 TL
|31 bin 199 TL
|iPad Pro 11 inç 1 TB
|37 bin 999 TL
|39 bin 499 TL
|41 bin 699 TL
|iPad Pro 11 inç 2 TB
|47 bin 999 TL
|49 bin 499 TL
|52 bin 199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 128 GB
|28 bin 499 TL
|30 bin 999 TL
|32 bin 499 TL
|iPad Pro 12.9 inç 256 GB
|30 bin 999 TL
|33 bin 499 TL
|35 bin 199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 512 GB
|35 bin 999 TL
|38 bin 499 TL
|40 bin 699 TL
|iPad Pro 12.9 inç 1 TB
|45 bin 999 TL
|48 bin 499 TL
|51 bin 199 TL
|iPad Pro 12.9 inç 2 TB
|55 bin 999 TL
|58 bin 499 TL
|61 bin 699 TL
MacBook fiyatı için yapılan zam
|Cihaz
|Eski fiyat
|18 Mayıs zamlı fiyat
|5 Haziran yeni fiyat
|MacBook Air M1
|21 bin 999 TL
|23 bin 999 TL
|24 bin 999 TL
|MacBook Air M2 256 GB
|29 bin 999 TL
|32 bin 499 TL
|31 bin 499 TL
|MacBook Air M2 512 GB
|37 bin 499 TL
|40 bin 299 TL
|39 bin 999 TL
|15 inç MacBook Air M2 256 GB
(Yeni ürün)
|–
|–
|36 bin 999 TL
|15 inç MacBook Air M2 512 GB
(Yeni ürün)
|–
|–
|42 bin 199 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 256 GB
|31 bin 999 TL
|34 bin 999 TL
|36 bin 999 TL
|13 inç M2 MacBook Pro 512 GB
|36 bin 999 TL
|40 bin199 TL
|42 bin 199 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|49 bin 999 TL
|53 bin 999 TL
|56 bin 999 TL
|Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|62 bin 499 TL
|67 bin 999 TL
|71 bin 999 TL
|Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
|77 bin 499 TL
|82 bin 999 TL
|87 bin 999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB
|62 bin 499 TL
|66 bin 999 TL
|69 bin 999 TL
|Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB
|67 bin 499 TL
|72 bin 199 TL
|75 bin 199 TL
|Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
|87 bin 499 TL
|92 bin 999 TL
|97 bin 999 TL
Haber ile daha fazlasına ulaşın: