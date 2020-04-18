iPhone 12 ne zaman çıkacak, iPhone 12 fiyatı (özellikleri)

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzunca bir süredir yaklaşmakta olan yeni iPhone modelleri ile gündemde. İddialara göre şirket, daha uygun fiyata satacağı iPhone SE2 ya da iPhone 9 olarak isimlendirilmesi beklenen bir telefon üzerinde çalışıyor. Ayrıca Apple'ın, sonbahar aylarında tanıtması beklenen yeni iPhone 12 serisi üzerinde çalıştığı da zaten uzunca bir süredir bilinen bir durum.Webtekno'nun aktardığına göre yeni iddialar, Bloomberg için çalışan ve zaman zaman haberlerimize konu olan Mark Gurman'dan geliyor. Gurman'ın açıklamalarına göre göre Apple'ın yeni iPhone'ları, yumuşak yerine daha sert hatlara sahip olacak.Buna göre Apple, kısa bir süre önce duyurduğu yeni iPad'lerini küçülterek iPhone 12 haline getirecek. Yeni iPad'lerin çerçeveleri de minimalize edildiğinde, iPhone 12'nin genel tasarımına ulaşmış olunuyor. Ancak bu tasarım ile ilgili net bir şeyler söylemek için henüz çok erken.Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, yaklaşmakta olan iPhone'ların en büyüğünün 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağını ve Apple'ın, yeni iPhone modellerinde çentik bölümünü mümkün olduğunca küçülteceğini gösteriyordu. Ayrıca bu telefonlarda kullanılacak işlemcilerin, sanal ve artırılmış gerçeklik desteğini çok daha iyi bir şekilde karşılayacak potansiyelde olacağı da yine söylentiler arasında yer alıyor.Apple, yeni iPhone modellerini genelde eylül ayı içerisinde duyuruyor. Ancak şirket, o döneme kadar bazı yeni ürünlerle karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Çünkü yine Bloomberg de yer alan bir rapora göre Apple, uygun fiyatlı bir HomePod ve Apple Tags olarak isimlendirilen ve eşyalarınızın yerini takip etmenizi sağlayacak yeni ürünler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.Geçtiğimiz sonbaharda iPhone 11 serisini piyasaya süren Apple, yeni nesil iPhone 12 serisi için çalışmalarına başlamış durumda. iPhone 12 serisinin en düşük modelinin, ülkemizde 9 bin TL'ye satılacağı belirtiliyor.Bazı kaynaklar, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonlarında iPhone 5'lerdekine benzer daha köşeli ve keskin hatlara sahip bir tasarım tercih edebileceğini söylüyor. Şimdiye dek yayınlanan konsept tasarımlar da bu iddiaları doğruluyor.Apple, yeni nesil telefonlarında da yüksek fiyatlarla kullanıcıların canını sıkacak gibi görünüyor. Bu noktada zaten yüksek olan fiyatlara bir de 5G teknolojisinin eklenmesi, genel anlamdaki fiyatları 150 dolara kadar artırabilir.Modellere göre değişmek kaydıyla 699 dolar ile bin 99 dolar arasında değişen fiyatların olacağı konuşuluyor.Bu kapsamda Türkiye'deki vergiler de devreye girince, iPhone 12'nin en düşük model için 9 bin TL, tepe modeli içinse 15 bin TL seviyesinde olması bekleniyor.