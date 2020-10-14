Iphone 12 fiyatı ne kadar? Iphone 12 kaç para olacak?

Yeni nesil iphone 12 modelinin detayları ve fiyatı açıklandı. Iphone 12 almak isteyen herkes lansman toplantısını dikkatle izledi ve iphone 12 modeli 5 farklı şekliyle görücüye çıktı. Apple Iphone yeni modeli iphone 12 tasarımıyla yine büyüledi. Türkiye fiyatı kaç para olacak, iphone 12 fiyatı, iphone 12 ne kadar sorularının yanında iphone modelinin Türkiye'deki fiyatı ise dudak uçuklattı. Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.iPhone 12'de yer alan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. 4GB RAM'e sahip iPhone 12'de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.Apple'ın CEO'su Tim Cook, iPhone 12 modellerinde 5G teknolojisinin yer alacağını açıkladı. Apple, 5G konusunda rakipleri Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.Kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık olmayacağı açıklanan #iPhone12 ailesinin fiyatları:Iphone 12 mini: 4.450 TL, vergilerle 8.750 TLIphone 12: 5.140 TL, vergilerle 10.100 TLIphone 12 Pro: 6.858 TL, vergilerle 13.485 TLIphone 12 Pro Max: 7.544, vergilerle 14.835 TL