İpek Öz, Ystad W40'ta şampiyon

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen toplamda 40 bin dolar ödüllü Ystad W40 turnuvasında profesyonel kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaştı.



İsveç'in Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden İpek Öz, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.



Sırasıyla İsveçli, Ukraynalı, Alman ve Amerikalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Öz, finalde Avustralyalı tensçi Astra Sharma ile karşılaştı. 1 saat 19 dakika süren mücadelede Sharma'yı 6-1, 6-3'lük setlerle mağlup eden İpek W40 düzeyinde ilk, toplamda beşinci tekler şampiyonluğunu elde etti.





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