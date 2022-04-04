İpek Öz, WTA Colsanitas Kupası'nda ana tabloda

Milli tenisçi İpek Öz, WTA Colsanitas Kupası'nda son 32 tenisçi arasına girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İpek Öz, WTA Colsanitas Kupası'nda ana tabloda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2022 01:26
İpek Öz, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takvimindeki Colsanitas Kupası'nda adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasının elemeleri tamamlandı.

Elemelerin ilk turunda İspanyol Andrea Lazaro Garcia'yı 2-1'lik (6-4, 3-6, 7-5) skorla geçen İpek, final turunda ise 1 numaralı seribaşı Yunan Valentini Grammatikopoulou'yu 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

İpek böylece 250 bin dolar ödüllü organizasyonda son 32 tenisçi arasına girdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.