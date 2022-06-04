İpek Öz, W60 Brasov Open'da finalde!

Milli tenisçi İpek Öz, W60 Brasov Open'da finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İpek Öz, W60 Brasov Open'da finalde!
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04 Haziran 2022 16:27
Milli tenisçi İpek Öz, Romanya'da düzenlenen W60 Brasov Open'da finale kaldı.

Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 numaralı seri başı Rus Marina Melnikova karşısında ilk seti 6-1 kazanan milli sporcu, Melnikova'nın ikinci sette maçtan çekilmesiyle W60 Brasov Open'da finale yükseldi.

İpek Öz, finalde Avustralyalı tenisçi Jaimee Fourlis ile karşı karşıya gelecek.

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