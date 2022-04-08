İpek Öz, son şampiyona boyun eğdi

Milli tenisçi İpek Öz, WTA 250 turnuvası Copa Colsanitas'ta son şampiyon Camila Osorio'ya yenilerek ikinci turda elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İpek Öz, son şampiyona boyun eğdi
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08 Nisan 2022 15:55
Milli tenisçi İpek Öz, WTA 250 turnuvası Copa Colsanitas'ta ikinci turda elendi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk turunda Şilili Daniela Seguel'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk WTA ana tablo galibiyetini elde eden Öz, ikinci turda geçen yılın şampiyonu Kolombiyalı Camila Osorio ile karşılaştı.

Milli sporcu, dünya 33 numarası Osorio'ya 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

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