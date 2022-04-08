İpek Öz, son şampiyona boyun eğdi

Milli tenisçi İpek Öz, WTA 250 turnuvası Copa Colsanitas'ta ikinci turda elendi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk turunda Şilili Daniela Seguel'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk WTA ana tablo galibiyetini elde eden Öz, ikinci turda geçen yılın şampiyonu Kolombiyalı Camila Osorio ile karşılaştı.
Milli sporcu, dünya 33 numarası Osorio'ya 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk turunda Şilili Daniela Seguel'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk WTA ana tablo galibiyetini elde eden Öz, ikinci turda geçen yılın şampiyonu Kolombiyalı Camila Osorio ile karşılaştı.
Milli sporcu, dünya 33 numarası Osorio'ya 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.