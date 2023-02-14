İpek Öz, Katar'da korta Türk bayrağıyla çıktı

Milli tenisçi İpek Öz, Katar Açık'taki maça Türk bayrağıyla çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İpek Öz, Katar'da korta Türk bayrağıyla çıktı
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14 Şubat 2023 00:11
Katar Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu İpek Öz, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle korta Türk bayrağıyla çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, özel davetle katıldığı başkent Doha'daki turnuvanın ilk turunda dünya eski 1 numarası, klasmanın 17. basamağındaki Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaştı.

Klasmanın 196. basamağındaki milli tenisçi, yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için korta Türk bayrağı ve siyah kurdele ile çıktı.

Karşılaşmayı 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan Azarenka, ikinci tura yükseldi.

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