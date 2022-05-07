İpek Öz, İsveç'te finale yükseldi!

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen turnuvada finale yükselme başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İpek Öz, İsveç'te finale yükseldi!
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07 Mayıs 2022 16:56
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, yarı finalde Japon Misaki Matsuda'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.

Milli tenisçi final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşı karşıya gelecek.

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