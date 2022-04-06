İpek Öz, ilk galibiyetini Kolombiya'da aldı!

Milli tenisçi İpek Öz, Kolombiya'da düzenlenen Copa Colsanitas'ta elde ettiği galibiyetle ilk WTA zaferini kazanmış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İpek Öz, ilk galibiyetini Kolombiya'da aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2022 15:50
Milli tenisçi İpek Öz, ilk Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası ana tablo galibiyetini Kolombiya'da aldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Öz elemelerden geldiği WTA 250 turnuvası Copa Colsanitas'ta ikinci tura yükseldi. Şilili raket Daniela Seguel'i iki sette mağlup eden Öz, ilk WTA ana tablo galibiyetini elde etti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasında Öz, elemelerin ilk turunda 7 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Andrea Lazaro Garcia'yı 6-4, 2-6, 7-5 yenerek elemelerin final turuna yükseldi. Elemelerin final turunda ise Öz, 1 numaralı seri başı Yunan raket Valentini Grammatikopoulou ile karşılaştı. Grammatikopoulou'yu 1 saat 35 dakikada 7-5, 6-4 mağlup eden Öz, ana tabloya adını yazdırdı.

Ana tablonun ilk turunda, elemelerden gelen Şilili tenisçi Daniela Seguel ile karşılaşan Öz, ilk seti 6-2 ile rahat geçti. İkinci sette 3-0 geriye düşen Öz, ikinci seti 7-5 kazanarak ikinci tura yükseldi.

İpek'in ikinci turda rakibi, turnuvada geçen yılın şampiyonu unvanıyla mücadele eden 1 numaralı seri başı, dünya 33 numarası Kolombiyalı raket Camila Osorio olacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.