İpek Öz'den Avustralya'da erken veda

Milli tenisçi İpek Öz, Avustralya Açık'a eleme turunda veda etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16-29 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde yapılacak organizasyonun eleme turları başladı.
Milli tenisçi İpek Öz, Avustralyalı Destanee Aiava'ya 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek elemelerin ilk turunda elendi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16-29 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde yapılacak organizasyonun eleme turları başladı.
Milli tenisçi İpek Öz, Avustralyalı Destanee Aiava'ya 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek elemelerin ilk turunda elendi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ