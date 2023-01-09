İpek Öz'den Avustralya'da erken veda

Milli tenisçi İpek Öz, Avustralya Açık'a eleme turunda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İpek Öz'den Avustralya'da erken veda
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09 Ocak 2023 14:20
Milli tenisçi İpek Öz, Avustralya Açık'a eleme turunda veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16-29 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde yapılacak organizasyonun eleme turları başladı.

Milli tenisçi İpek Öz, Avustralyalı Destanee Aiava'ya 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek elemelerin ilk turunda elendi.

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