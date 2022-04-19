İpek Öz, BNP Paribas'ta ilk turda elendi

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı.



Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'ndeki ilk maçta son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea ile Rus Kamilla Rakhimova karşılaştı.



Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 32 yaşındaki sporcu, tur atlayan taraf oldu.



İlk tur mücadelesinde Macar Anna Bondar, 8 numaralı seribaşı Çek Tereza Martincova'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.



İpek Öz ilk turda elendi



Turnuvada özel davetiye ile mücadele eden milli tenisçi İpek Öz, ilk turda Hollandalı Arantxa Rus ile karşı karşıya geldi.



Rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu turnuvaya veda etti. Arantxa Rus ise ikinci turda Rumen Cirstea ile eşleşti.





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