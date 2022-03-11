İpek Öz, Antalya'da yarı finalde

W25 Antalya Series'te milli tenisçi İpek Öz, yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İpek Öz, Antalya'da yarı finalde
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11 Mart 2022 22:34
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İspanyol rakibi Rosa Vicens Mas'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen turnuvada İpek, çeyrek finalde İspanyol Mas'la karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen İpek, adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı.

İpek Öz, yarı finalde cumartesi Hırvatistan'dan Petra Marcinko'yla karşı karşıya gelecek.

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