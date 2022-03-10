İpek Öz, Antalya'da çeyrek finalde

W25 Antalya Series'te milli tenisçi İpek Öz, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İpek Öz, Antalya'da çeyrek finalde
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10 Mart 2022 18:51
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İtalyan rakibi Bianca Turati'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Antalya'da düzenlenen turnuvada ilk turda İspanya'dan Georgina Garcia-Perez'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen İpek, ikinci turda İtalyan rakibiyle karşılaştı.

İpek Öz, Turati'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde İspanyol Rosa Vicens Mas'la karşılaşacak.

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