İpek Akşin 'tam bursla' yüksek lisans kazandığı için gururlu!

Milli modern pentatlon sporcusu İpek Akşin, Londra Üniversitesi'nin her yıl dünyadan sadece bir sporcuya verdiği "tam bursla" yüksek lisans programına kabul edilmenin gururunu yaşıyor.



İpek Akşin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu ve Londra Üniversitesi arasında gerçekleşen protokol sayesinde Uluslararası Spor Yönetimi alanında yüksek lisans programına başladığını belirterek "Dünyada bir sporcunun tam burslu olarak alındığı bu programda, o bursu kazanmış olmak benim için çok gurur verici." dedi.



Modern pentatlona çok küçük yaşta başlamasına rağmen hala büyük bir sevgi ve heyecanla spor kariyerine devam ettiğini dile getiren İpek, sporcu kişiliğinin yanı sıra eğitim hayatına da önem gösterdiğini ve Liseyi TED Ankara Koleji'nde Uluslararası Bakalorya Programı'nda bitirdikten sonra TED Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduğunu dile getirdi.



Spor ve eğitimi bir arada yürütmenin zorlukları olsa da kendisine birçok yönden katkı sağladığını da vurgulayan milli pentatlet, şöyle devam etti:



"Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu ve Londra Üniversitesi arasında gerçekleşen protokol sayesinde Eylül 2021den itibaren Uluslararası Spor Yönetimi alanında yüksek lisans programına başladım. Dünyadan bir sporcunun tam burslu olarak alındığı bu programda o bursu kazanmış olmak benim için çok gurur verici ve değerli oldu. Bursun temel şartlarını oluşturan kriterler çok iyi derecede yabancı dil seviyesi yeterliliği, akademik geçmiş ve sportif başarılardı. Yurt dışı sportif başarılarımın eğitim hayatıma katkı sağlamış ve bana farklı bir yön çizmiş olması aslında sporun ve eğitimin bir arada götürülebileceğinin ve birbirlerine fayda sağlayabileceklerinin en büyük kanıtı."



Yeni bir bakış açısı



İpek, yüksek lisans programı sayesinde farklı ülkelerden, spordan ve kültürden insanlarla tanışma fırsatı yakaladığını dile getirdi.



Uluslararası arenada spora nasıl bakıldığını görmenin ve verilen değeri anlamanın kendisine yeni bir bakış açısı sağladığını ifade eden İpek, "Her zaman hayalim uluslararası spor yönetiminde söz sahibi olmaktı ve buna bir adım yaklaştım. Öğrendiklerimi başta kendi sporum olmak üzere ülkemizde uygulamak gelecekteki isteklerimden sadece biri." diye konuştu.



Türkiye'de spor ve eğitimin bir arada yürütülemeyeceğine dair yanlış bir algının yerleşmiş durumda olduğuna dikkati çeken İpek, "Bunun zor olsa da imkansız olmadığının örneklerinden biri de benim. Çünkü hem akademik hem de sportif başarılarla hedeflerime ulaştım. Umarım her geçen gün aslında spor ve eğitimin birbirini ne kadar desteklediğini kanıtlayan hikayeler duymaya devam ederiz." şeklinde sözlerini tamamladı.





