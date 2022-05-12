İpek Akşin, Bulgaristan'da yarı finalde elendi

Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası'nda milli sporcu İpek Akşin, yarı finalde organizasyona veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İpek Akşin, Bulgaristan'da yarı finalde elendi
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12 Mayıs 2022 21:27
Milli sporcu İpek Akşin, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda yarı finalde elendi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun Kadınlar B Grubu'nda yarı final müsabakaları tamamlandı.

Milli sporcu İpek, yüzme, eskrim ve laser run etaplarından toplam 996 puan alarak müsabakayı tamamladı.

Açıklamada ayrıca "Dünya Kupası yarı finalinde ülkemizi temsil eden sporcumuza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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