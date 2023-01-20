İOKBS bursu ne zaman yatacak? 2023 İOKBS ocak bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

İOKBS bursluluk sınavının 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanmasından sonra, PYBS (İOKBS) Bursluluk parasının ne zaman ödeneceği öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. 5,6,7,8 sınıfı ile 9,10,11'inci sınıf öğrencilerine yapılan bursluluk paraları, aylık olarak hesaplara yatırılırken, ödemeler illere göre değişiyor. Peki, "PYBS (İOKBS) Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2023 İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL oldu?
2023 İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK? İOKBS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
MEB tarafından öğrencilere ödenen burs desteği ücreti yılda iki kez belirleniyor. Son olarak İOKBS burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye çıkmıştı. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.Geçtiğimiz yıllarda ise burs ücretleri şu şekildeydi;
2013 burs ücreti: 398,72 TL
2014 burs ücreti: 438,89 TL
2015 burs ücreti: 473,47 TL
2016 burs ücreti: 530,24 TL
2017 burs ücreti: 613.15 TL
2018 burs ücreti: 648.04 TL
2018 burs ücreti: 704.28 TL
2018 aylık burs ücreti 234,70 TL
2019 aylık burs ücreti 260,40 TL
2020 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 290,66 TL
2020 Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 307,38 TL
2021 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 329,91 TL
2021 Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 358,10 TL
2022 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 468,54 TL
2022 Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 663,87 TL
2023 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 863,03 TL
OCAK 2023 PYBS BURSU NE ZAMAN YATAR?
2023 yılı Ocak ayı burs ücreti henüz belli olmadı. 2023 yılında geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat burs ücretine %30 zam yapılması halinde İOKBS burs ücreti 860 TL olarak ödenecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.
2023 İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK? İOKBS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
MEB tarafından öğrencilere ödenen burs desteği ücreti yılda iki kez belirleniyor. Son olarak İOKBS burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye çıkmıştı. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.
2013 burs ücreti: 398,72 TL
2014 burs ücreti: 438,89 TL
2015 burs ücreti: 473,47 TL
2016 burs ücreti: 530,24 TL
2017 burs ücreti: 613.15 TL
2018 burs ücreti: 648.04 TL
2018 burs ücreti: 704.28 TL
2018 aylık burs ücreti 234,70 TL
2019 aylık burs ücreti 260,40 TL
2020 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 290,66 TL
2020 Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 307,38 TL
2021 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 329,91 TL
2021 Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 358,10 TL
2022 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 468,54 TL
2022 Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 663,87 TL
2023 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 863,03 TL
OCAK 2023 PYBS BURSU NE ZAMAN YATAR?
2023 yılı Ocak ayı burs ücreti henüz belli olmadı. 2023 yılında geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat burs ücretine %30 zam yapılması halinde İOKBS burs ücreti 860 TL olarak ödenecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.
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