İOKBS bursu ne zaman yatacak? 2023 İOKBS ocak bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK? İOKBS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

OCAK 2023 PYBS BURSU NE ZAMAN YATAR?

İOKBS bursluluk sınavının 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanmasından sonra, PYBS (İOKBS) Bursluluk parasının ne zaman ödeneceği öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. 5,6,7,8 sınıfı ile 9,10,11'inci sınıf öğrencilerine yapılan bursluluk paraları, aylık olarak hesaplara yatırılırken, ödemeler illere göre değişiyor. Peki, "PYBS (İOKBS) Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2023 İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL oldu?MEB tarafından öğrencilere ödenen burs desteği ücreti yılda iki kez belirleniyor. Son olarak İOKBS burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye çıkmıştı. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.2013 burs ücreti: 398,72 TL2014 burs ücreti: 438,89 TL2015 burs ücreti: 473,47 TL2016 burs ücreti: 530,24 TL2017 burs ücreti: 613.15 TL2018 burs ücreti: 648.04 TL2018 burs ücreti: 704.28 TL2018 aylık burs ücreti 234,70 TL2019 aylık burs ücreti 260,40 TL2020 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 290,66 TL2020 Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 307,38 TL2021 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 329,91 TL2021 Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 358,10 TL2022 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 468,54 TL2022 Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 663,87 TL2023 Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 863,03 TL2023 yılı Ocak ayı burs ücreti henüz belli olmadı. 2023 yılında geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat burs ücretine %30 zam yapılması halinde İOKBS burs ücreti 860 TL olarak ödenecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.