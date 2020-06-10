IOC'den ırkçılığa karşı kınama mesajı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), ırkçılığa karşı kınama mesajı yayımladı.Komitenin internet sitesinde yer alan mesajda, "IOC, ırkçılığı şiddetle kınamaktadır. Ayrımcılık yapmamak, olimpik hareketin temel ilkelerinden biridir. Olimpik hak ve özgürlükten yararlanma, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, varlık, politik görüş, ulusal ve sosyal köken gibi hiçbir statüde ayrım yapılmaması koşuluyla mümkün olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Olimpiyat Oyunları'nın ırkçılığa karşı çok güçlü bir global gösteri olduğunun vurgulandığı mesajda, "Oyunlar, insanoğlunun tüm farklılıklarıyla bir araya gelebilmesinin önemli bir göstergesi. IOC'ye üye 206 ülkeden tüm atletler, olimpiyat köyünde yemeklerini, düşünce ve duygularını paylaşarak barışçıl şekilde yaşar. Herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan aynı kurallara tabi olup birbirlerine karşı saygı çerçevesinde yarışırlar." değerlendirmesinde bulunuldu.Kapsayıcı olmanın IOC ve olimpiyatların DNA'sında bulunduğunun vurgulandığı mesajda, "Oyunlarda rakiplerine saygı duyarak mücadele eden atletler, insanoğlunun nasıl birlikte barış ve saygı içerisinde yaşayabileceğinin kanıtıdır." yorumu yapıldı.