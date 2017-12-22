  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

IOC'den 11 Rus sporcuya ömür boyu men

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden 11 Rus sporcu, doping yaptıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı.

Kaynak: AA
IOC'den 11 Rus sporcuya ömür boyu men
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2017 21:35
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 11 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, kızakta mücadele eden Tatyana Ivanova ve Albert Demchenko, sürat pateninde Ivan Skobrev ve Artyom Kuznetsov, kuzey disiplininde Nikita Kryukov, Alexander Bessmertnykh ve Natalia Matveeva, bobsled kategorisinde  Liudmila Udobkina ve Maxim Belugin, buz hokeyinde de Tatiana Burina ve Anna Shchukina, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi. 

Ceza alan sporculardan Tatyana Ivanova ve Albert Demchenko, Soçi 2014'te gümüş madalya kazanmıştı. 

IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 46'ya çıktığını kaydetti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için