Inzaghi: "Daha fazla gol atabilirdik"

Simone Inzaghi, Milan'ı mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Inzaghi: 'Daha fazla gol atabilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2023 02:24
Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Milan'ı 2-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı sonrası konuştu.

Inzaghi ilk yarıda gösterdikleri müthiş performansla sonuca gitmeyi başardıklarının altını çizerek, "Takımın performansından çok memnunum. İlk yarı olağanüstü bir oyun oynadık ve ikiden daha fazla gol atabilirdik. İkinci maçta taraftar desteği de arkamızda olacak ve final hayalimizi gerçekleştirmek için son bir adım kalacak" sözlerini kullandı.

Inzaghi ligde oynayacakları Sassuolo maçını düşünmeye başladıklarını belirterek, "Lig maçımızı çok önemsiyoruz. Bu oyuncular Ağustos ayından beri final hayalini yaşıyor. Son adımı atmak için sabırsızlanıyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery